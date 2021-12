Nespokojený s konečným výsledkem, ale potěšený tím, co jeho svěřenci dokázali předvést. Přibližně tak nějak se po úterní domácí porážce 26:32 od obhájce mistrovského titulu z Plzně cítil trenér extraligových házenkářů Nového Veselí Peter Kostka.

Jeho tým dokázal v úvodním kole tohoto ročníku na palubovce Plzně senzačně zvítězit, tentokrát už si ovšem dal favorit velký pozor. „Mužstva jako je Plzeň můžeme porazit, ale nikoliv porážet. Aby se tak mohlo stát, musí do sebe všechno ideálně zapadnout, navíc každý náš hráč musí podat nadprůměrný výkon,“ zdůraznil.

To ale nebyl příklad úterního utkání. Hráči Nového Veselí v něm totiž v defenzivě i ofenzivě střídali lepší chvilky s těmi horšími. „Bohužel je to tak. Oba dva poločasy jsme díky tomu shodně prohrály rozdílem tří branek, jejich průběh byl ovšem zcela odlišný,“ popisoval kouč Sokola.

V tom prvním se Novému Veselí docela dařilo v útočné fázi. Důkazem je patnáct vstřelených branek. Horší to ale bylo v obraně. „V ní nám chyběla v první řadě větší agresivita. Inkasovat za poločas osmnáct gólů je prostě moc, s tím se dá zápas jen stěží vyhrát,“ podotkl Kostka.

Hlavně z tohoto důvodu změnil před začátkem druhého dějství rozestavení. Do středu obrany Sokola se postavila dvojice nejzkušenějších hráčů Ptáčník – Melichar. „Obraz hry se najednou úplně změnil. Naše defenziva se tím ohromně zpevnila, bohužel nám ovšem odešel útok,“ postýskl si.

Zaplacená daň za personální rošády na palubovce byla vysoká. „Týkalo se to především střídání dvojic do útoku. Ztratili jsme tak rychlost, ale také plynulost našich rychlých protiútoků .Vyvedlo nás to z optimálního tempa a najednou jsme se jen obtížně prosazovali proti kompaktní obraně Plzně,“ všiml si.

Tempo hry bylo místy až vražedné, i to se pod konečnou prohru Nového Veselí 26:32 podepsalo. „To je věc, na níž musíme dál pracovat. Něco podobného se nám stalo už i zápas předtím proti Dukle. Až příliš často totiž zbytečně tlačíme na rychlý útok,“ komentoval.

Recept by osmatřicetiletý kormidelník znal. „Občas se prostě musíme zklidnit a jít do postupného útoku na jistou branku. Musíme myslet na to, že zápas má šedesát minut. Nemůžeme se doslova uštvat, v důsledku čehož pak vznikají individuální chyby.“

Na druhou stranu jej muselo potěšit, že se celek nepoložil a neprohrál nikterak vysokým rozdílem.

To bylo rozhodně pozitivním zjištěním úterního zápasu. „Myslím si, že souboj s Plzní prokázal, že jsme se někam posunuli, že máme kvalitu. Důležitý není jenom cíl, ale také cesta. Ta je v tomto případě možná ještě důležitější. K tomu, abychom dokázali konkurovat úplné špičce, musíme stabilizovat naše výkony před oběma brankami,“ dodal Kostka.