„Uhráli jsme hodně příznivý výsledek. Nadějně vypadají i sety, které my mohly také dost znamenat,“ svěřila se dlouholetá česká reprezentantka a mnohonásobná mistryně světa.

Ani to a ani dobrá aktuální forma jí nezaručují, že bude v sobotu v základní sestavě. „V létě jsem měla úraz ruky, takže jsem na podzim nehrála. Teď se do toho pomalu vracím, forma je. Zda ale budu hrát, to je věcí trenéra,“ vysvětlila. Konkurence v týmu je velká. Rosice mají kádr poskládaný téměř výhradně z reprezentantek a ambice jsou i na mezinárodním fóru ty nejvyšší.