Krpálek je ve hře o titul nejlepšího světového judisty

Nedávné mistrovství Evropy se mu nepovedlo, medaili nezískal, ale to byl ojedinělý neúspěch Lukáše Krpálka. Potvrzuje to i nominace do ankety o nejlepšího judistu roku na světě.

Lukáš Krpálek (vlevo) byl nominován do ankety o nejlepšího judistu světa. | Foto: ČTK / ČTK

Zápasník původem z Jihlavy se s tím pochlubil na sociální síti. „Ahoj moji fanoušci, byl jsem nominován mezi nejlepší judisty světa za rok 2019/2020. Na vás teď je to, zda mě podpoříte a dáte mi svůj hlas,“ napsal Lukáš Krpálek. Anketa je umístěna na webových stránkách www.judofest.ijf.org a hlasovat v ní lze každých čtyřiadvacet hodin. Hlasování končí o pondělní půlnoci. Nedávno třicetiletý Krpálek je olympijským vítězem z roku 2016, dvakrát se stal mistrem světa a třikrát slavil titul kontinentálního šampiona. Úspěšný je i v anketách, dvakrát byl vyhlášen nejlepším českým sportovcem roku.