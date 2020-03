Před těžkou volbu byli postaveni také volejbalisté. Vedení svazu zatím učinilo několik zásadních rozhodnutí. „Ukončili jsme všechny soutěže organizované pod hlavičkou svazu bez vyhlášení mistrů. Některé krajské svazy udělaly obdobné opatření pro své krajské soutěže,“ stojí ve vyjádření Marka Pakosty, předsedy Českého volejbalového svazu.

Účastník olympijských her v Atlantě v roce 1996 našel pro současnou situaci trefný postřeh. „Nejsem epidemiolog, ale Česká republika si vybrala taktiku důrazné obrany v poli a na bloku, to znamená nepustit vir na naši polovinu. Věřím, že to moje přirovnání je pochopitelné a sám za sebe doporučuji dodržet taktiku tak, aby tento zápas byl vítězný,“ uvedl na svazových stránkách.