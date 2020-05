Ke změně dresu byl přinucen okolnostmi. Družstvo České Třebové se rozpadá, interligu v další sezoně s velkou pravděpodobností hrát nebude. „Náš nejlepší hráč Honza Bína neodolal nabídce ze zahraničí. Odchází a všichni mu to přejeme,“ vysvětlil Dobeš.

Zároveň naznačil další personální změnu v teď už bývalém klubu: „Radek Havran se vrací domů do Olomouce. Ten slib dal klubu už před rokem. My ostatní jsme se dohodli, že ve stávající situaci nebudeme na jejich místa nikoho shánět, ale rozejdeme se. Chceme vzpomínat jen na to dobré, co v Třebové bylo,“ prohlásil.

Petr Dobeš na štaci v česko-slovenské soutěži vyrazil z mateřské Třebíče. Návratu domů by se prý nebránil, jenže by musel slevit a hrát jen první ligu. „Řeknu to upřímně. Za ty dva roky jsem si zvykl na určitou sportovní úroveň a z ní se mi slevovat nechce,“ vyjádřil se.