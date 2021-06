Po dlouhé pauze, způsobené covidovou pandemií a navazujícími opatřeními se konečně rozběhly i mládežnické soutěže v baseballu.

Třebíčský sportovní areál Na Hvězdě tak mohl přivítat jedenáct týmů mladších žáků do deseti let na Českém baseballovém poháru (ČBP) pro oblast Moravy. V Brně si o víkendu pro změnu zahráli mladší kadeti. A ze stejné soutěže pro kategorii do třinácti let přivezli baseballisté Třebíče zlato.

Prvním místem na regionálním poháru si tak kadeti zároveň zajistili účast pro mistrovství České republiky, kam přímo postupují jen finalisté ČBP Čechy a ČBP Morava.

O zbývající čtyři místa se ještě bude muset utkat zbývajících osm týmů v kvalifikaci. „I přes dlouhou odmlku od baseballu se nám podařilo připravit výborný tým, který chtěl vyhrávat. Naším cílem bylo postoupit ze základní skupiny do semifinále a následně se poprat o co nejlepší umístění, což se nám podařilo,“ řekl k výbornému úspěchu hlavní trenér třebíčských kadetů Pavel Jozek.

Jediná prohra v základní skupině s Draky Brno poslala hráče Nuclears do semifinále proti Hrochům Brno. „Favority se nám podařilo v play-off porazit hlavně díky týmové hře a skvělým vstupům do utkání, kdy jsme si vytvořili náskok, který museli soupeři dohánět,“ upřesnil cestu za zlatem.

Proti Hrochům vedli Nuclears po první směně 10:0, pak Hroši zabrali a začali mohutně náskok snižovat. Obraně Nuclears se ale podařilo uhájit vítězství 12:8. Podobně tomu bylo i ve finále, když Třebíč vedla už 5:0, aby nakonec zvítězila 7:5.

Kromě zlatých medailí a poháru pro vítěze do Třebíče putovalo i ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje. Tím byl vyhlášen Tomáš Venhoda, který předváděl skvělé výkony nejen na nadhazovacím kopci, ale byl také nejúspěšnějším hráčem i na pálce, kde svými odpaly pro Třebíč stáhl celkem sedmnáct doběhů a připsal si čtyři homeruny včetně jednoho grandslamu.

Mladší spoluhráči třebíčských kadetů na poháru hraném Na Hvězdě výsledkově tolik úspěšní nebyli. Zároveň zde ale nešlo o žádný postup na republikový šampionát. Turnaj v domácím prostředí byl zároveň prověrkou pro tým mladších žáků do devíti let.

Areál klubu Nuclears bude totiž už o třetím červnovém víkendu hostit znovu Český baseballový pohár Morava, tentokrát právě pro jejich kategorii.