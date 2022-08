Na medaili by mohl pomýšlet i letošní juniorský mistr republiky v hodu diskem Vít Kotrba (Slavoj Banes Pacov). Na šampionátu v Ostravě bral prvenství za osobní rekord 56.56 metru. Jako junior házel diskem 1.75 kilogramu, náčiním dvoukilogramovým, s nímž se bude závodit teď v Brně, má osobní maximum 50.07 metrů. Z diskařů přihlášených do Brna mají lepší výkon dva soupeři. Teď v úterý na mítinku v Hradci Králové hodil pacovský diskař 46.36 metru.

Sprinter Kubelík o ME v Mnichově: Bylo super, že na stadionu mohli být diváci

S letošním dorosteneckým mistrovským titulem cestuje do Brna Daniel Dočkal (TJ Nové Město na Moravě), který bude startovat na patnáctistovce. Na šampionátu v Ostravě ovšem ovládl běh na 3000 metrů, na poloviční trati byl začátkem června s časem 3:58.50 třetí, sezonní i osobní maximum má 3:57.75. V sezonních tabulkách patří do první desítky.

Solidní šanci na umístění mezi nejlepšími by mohl mít výškař Tomáš Neufuss (Sokol Velké Meziříčí). Na juniorském šampionátu bral stříbro za 2.06 metru, v Brně bude mít čtyři soupeře, kteří skočili letos víc.

Výkonnost na desítku nejlepších mají obě oštěpařky, Karolína Krejčí (Atletika Jihlava), která umí 43.53 metru, a Kateřina Douchová (Jiskra Havlíčkův Brod) s letošním i kariérním maximem 42.31.

Spousta nových vjemů. Sport má teď pro mě jiný náboj, přiznává Michal Krčmář

Do první desítky by mohla proniknout i Renata Láníková (Spartak Třebíč), která byla na juniorském mistrovství druhá s výkonem 1.72 metru. To samé platí pro dálkařku Sáru Pavlidu (Sokol Velké Meziříčí), která má letos skočeno 5.76 metru, a to rovněž z juniorského šampionátu.

Výčet přihlášených mladých atletů z Vysočiny doplňují čtvrtkař Mikuláš Dreisig, Mikuláš Střelec, kterého čeká soutěž výškařů i trojskokanů (oba Atletika Jihlava), diskařka Lucie Kozojedová (Slavoj Banes Pacov) a Karolína Šípková (TJ Nové Město na Moravě), která bude startovat na 3000 metrů překážek.