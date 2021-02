„Medaile bude viset určitě pod časem tři padesát devět. Což pro mě znamená zajet znovu svůj zdejší nejrychlejší čas,“ přemítala zhruba týden před závodem na mistrovství světa Martina Sáblíková. Její odhad byl přesný. Konečný čas 3:58,57 byl pod stanovenou hranicí a opravdu znamenal zisk (stříbrné) medaile. Pochopitelně v životním maximu rychlobruslařky z Vysočiny v heerenveenské hale Thialf.

Martino, jak moc vás bolel stříbrný čas?

Čas ani moc nebolel. Protože jak jsem od začátku jízdy od Ragne (Wiklundové – pozn. aut.) celkem dost dostávala, tak jsem ani neměla čas přemýšlet, jestli mě něco bolí. V hlavě jsem měla především, že s tím v posledních dvou třech kolech budu muset něco udělat. Opravdu jsem myslela hlavně na techniku a na to, že musím vydržet v tempu až do cíle. To se mi naštěstí povedlo.

A byla z toho jedenáctá medaile na tříkilometrové trati na mistrovství světa a především – jubilejní třicátá ze světových šampionátů.

Vidíte, to jsem nevěděla. (směje se) Už jsem říkala, že každá další medaile, kterou ještě získám, je obohacením mé kariéry a už je to nad plán. Já jsem dosáhla vlastně na všechno. A když vidím, že ještě mohu s ostatními v mých třiatřiceti letech soutěžit, jsem za to ohromně moc ráda. Mě rychlobruslení prostě baví a naplňuje. Když k tomu, co vás baví, přibude další placka… nemám ani slova pro to, jak popsat své pocity. Je fajn, že se nám stále tak daří a užívám si to.

Jak byste zhodnotila celý závod?

Byl to skvělý závod. Úplně jiný než všechny předchozí, které jsem tady letos absolvovala. Bylo to hezký, nádherný, s krásnou tečkou na konec. Těch pět týdnů tady bylo opravdu hodně těžkých a získaná medaile je pro mě splněný sen.

Ale nemusí zůstat jen u té stříbrné. Jak moc vás úspěch na trojce uklidní či namotivuje na nedělní pětku?

To bude zase jiný závod. Některé holky třeba jezdí jen pětku, takže se připravují na tento konkrétní závod. Navíc někomu se nevydařila trojka, tak se bude chtít rehabilitovat v neděli. V tom všem to bude jiné. A těžké. Ale domů pojedu minimálně s bronzem z Evropy a se stříbrem z mistrovství světa, takže ať pětka dopadne jakkoliv, jsem maximálně spokojená už teď.