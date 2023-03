Ten je, na rozdíl od manželky Aleny, pravidelným návštěvníkem Jonášových závodů: „Já jsem u Jonášových závodů hrozně nervózní. Když je to v televizi, tak popocházím po baráku, někdy vyjdu i na terasu. Klíčové momenty nikdy opravdu nevidím. Pak mi to manžel nebo mladší syn poví,“ přiznává s úsměvem Jonášova maminka.

Tentokráte ale fandili na tribuně společně. „Půjdeme na všechny závody od čtvrtka do neděle. Jonáš nám zajistil vstupenky na tribunu. Jindy obíháme tratě podobně jako všichni Novoměšťáci. Teď to bude jiné, ale musím říct, že jsme na Jonáše patřičně hrdí,“ dodává se souhlasem manžela Alena Marečková.

První závodní den si celkově pochvalovali. „Atmosféra byla krásná, umocněná ještě pěkným počasím. Díky patří všem pořadatelům, že umí takové závody uspořádat. Se ženou jsme užili krásné odpoledne,“ vyznal se Josef Mareček.

Jonáš měl v ochozech i na trati velkou podporu od všech fanoušků. „My jsme samozřejmě všem Novoměšťákům i ostatním přáli, aby to bylo lepší. Ale sám jsem duší sportovec a vím moc dobře, že i porážky patří ke sportu,“ nedělá z výsledku syna tragédii. „Závod jsem příliš neprožíval, byl jsem až nečekaně klidný. Až jsem si říkal, jestli nejsem divný,“ usmívá se Jonášův otec.

Do pocitů syna se vžít dokáže. „Jonáš si určitě představoval, že to bude lepší. Myslel jsem to i já. Ale také jsme věděli, že se mu v těchto dnech nejezdí moc dobře. Každá takováto zkušenost z něj určitě do budoucna udělá lepšího sportovce a člověka. Jeho cestě věřím, jde si po ní a rozhodně ho tento výsledek posílí,“ je přesvědčen Mareček starší.

Přestože hovoří o problémech s během, Jonáš si lepší výsledek znehodnotil především na střelnici. „Koukal jsem na výsledky a střelba všeobecně nebyla v tom závodě moc dobrá. Přitom bylo optimální počasí. Jestli jim vadilo slunce, nebo něco jiného? Nevím. Akorát ti Norové to tam neuvěřitelně vystříleli,“ zmínil otec Mareček kvarteto Seveřanů, které obsadilo všechny nejvyšší příčky a dohromady zaznamenalo jediný střelecký neúspěch.

Názor syna na premiérový závod zatím rodiče přímo neslyšeli. „My jsme s ním po závodě nemluvili,“ objasňuje Josef Mareček. „S manželkou mu většinou po závodech píšeme nějakou zprávu a večer jsme mu chtěli napsat něco humorného nebo odlehčeného. Druhý syn Filip nám ale říkal: Nepište mu tam žádné ty vaše kravinky,“ uzavírá se smíchem hrdý otec.