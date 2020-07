Oba hráči nosili i reprezentační dres, ambice jihlavského týmu tak logicky rostou. „V Interlize si dáváme za cíl vybojovat medaili, v české části pak chceme usilovat o titul,“ prohlásil v rozhovoru pro klubové facebookové stránky vedoucí mužstva a především stále ještě hráč Daniel Braun.

Vyhlášení smělých cílů opřel o tvrzení: „Momentálně máme to k dispozici to nejlepší, co kuželkářská Vysočina může nabídnout,“ zastává názor.

Favoritem Interligy bude opět Podbrezová, o špici by měla hrát o polské reprezentanty posílená Trstená. V české minitabulce to zatím vypadá na urputný souboj mezi Jihlavou a Rokycany. Rozložení sil se ale může ještě trochu změnit, soutěž startuje až v září.