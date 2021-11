Tomu se říká opravdová dominance. V sobotním utkání 10. kola mužské extraligy na palubovce předposledních Maloměřic nepřipustili házenkáři Nového Veselí žádné drama. Po disciplinovaném výkonu si z Brna přivezli další dva body do tabulky za výhru 30:21.

Před utkáním hovořil trenér Sokola Peter Kostka především o tom, že pokud chtějí jeho svěřenci uspět, nesmí svého soka ani na chviličku podcenit. Po zkušenostech s předešlým úterním pohárovým soubojem proti Jičínu si rovněž přál, aby jeho celek vstoupil do utkání disciplinovaně a s patřičným nasazením.

A nutno již s předstihem dodat, že obě přání se mu splnila.

Skóre sobotního utkání otevřel hostující Melichar a jakoby tím předznamenal další vývoj. V prvních deseti minutách ještě brněnský celek dokázal s rozjetými hosty držet krok, ale poté už se ofenzivní mašina Nového Veselí rozjela na plné obrátky.

Do svatyně domácích padala jedna branka za druhou, takže po sedmnácti minutách hry svítilo na světelné tabuli skóre 3:11. A to ještě Maloměřice zachránil několika výbornými zákroky jejich gólman Mazač, jinak by byl rozdíl ještě vyšší.

Přes pevnou defenzivu celku z Vysočiny se předposlední celek tabulky do zakončení dostával jen stěží. Navíc se domácí docela trápili v postupném útoku.

Až v úplném závěru prvního poločasu se Maloměřicím přece jen podařilo častěji překonávat opět spolehlivého Schamse. Jenže co to bylo domácím platné, když hráči Veselí na každou jejich trefu našli okamžitou odpověď. Do poločasové přestávky se tak odcházelo za stavu 7:16.

Oproti úvodní třicetiminutovce se první trefu druhé půle podařilo vstřelit brněnským hráčům. Hosté ihned zareagovali, ale poté si vybrali snad jedinou trošku slabší chvilku v zápase, když na další přesnou trefu čekali pět minut.

Maloměřice toho částečně využily, když stáhly svoji ztrátu na rozdíl šesti branek – 11:17. Trenér Sokola si vzal oddechový čas, aby svému mančaftu připomněl, jakou házenou slaví v letošním ročníku tolik úspěchů. Hned poté vytáhl dva výborné zákroky gólman Schams a zápas se vrátil do vyjetých kolejí.

Nové Veselí se vrátilo ke své střelecké produktivitě z úvodního dějství a celkem bez větších problémů dokráčelo k zisku dalších dvou bodů po bezproblémovém vítězství 30:21.

Díky tomu se klub z Vysočiny v tabulce posunul už na třetí místo, navíc má ještě oproti svým konkurentům odložený domácí duel proti Frýdku-Místku k dobru.

V dalším extraligovém kole se svěřenci kouče Petera Kostky představí před vlastními fanoušky. V posledním utkání první poloviny základní části tohoto ročníku bude v sobotu v ZDT Aréně od 17.00 jejich soupeřem nebezpečný celek Lovosic.

MALOMĚŘICE - NOVÉ VESELÍ 21:30

Sestava a branky Nového Veselí: Schams, Martin Štohanzl – Halíček 5, Burnazović 5/4, Flajsar 3, Bartůněk 3, Hajčman 3, Melichar 3, Krčál 2, Dodica 2, Gregorovič 2, Ptáčník 1, Miroslav Štohanzl 1, Parolly, Veselý. Rozhodčí: Halada, Kosmák. ŽK: 1:1. Vyloučení: 5:3. Poločas: 7:16.



Další výsledky 11. kola: Hranice – Frýdek-Místek 30:28, Dukla Praha – KP Brno, Lovosice – Karviná, Plzeň – Zubří, Kopřivnice – Jičín.



TABULKA

1. Karviná 9 9 0 0 280:220 18

2. Plzeň 9 8 0 1 308:228 16

3. N. VESELÍ 9 7 0 2 264:250 14

4. Zubří 8 6 0 2 241:205 12

5. Lovosice 9 6 0 3 298:267 12

6. KP Brno 9 5 0 4 256:263 10

7. Kopřivnice 9 4 0 5 262:266 8

8. Dukla Praha 9 3 1 5 245:252 7

9. Jičín 9 2 0 7 242:271 4

10. Fr.-Místek 8 1 1 6 222:230 3

11. Maloměřice 10 1 0 9 248:326 2

12. Hranice 10 1 0 9 215:303 2