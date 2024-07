Větší šanci na úspěch cítí v madisonu. „Pořád to bylo jako na houpačce. Jsme rádi, že jsme se kvalifikovali, takže umístění do osmičky by bylo velmi slušné,“ nechal se slyšet.

Ještě těžší úkol čeká Voneše v omniu. „Náš ranking v omniu je ještě horší. Bylo by možná troufalé myslet na první desítku, protože se závodu zúčastní spousta kluků, kteří působí v silničních worldtourových týmech. Byl bych spokojen s umístěním v první polovině, což je do dvanáctého místa,“ uvedl reprezentační trenér stíhačů Milan Kadlec.

Voneš se doposud prosazoval hlavně ve cratchi, před rokem skončil na světovém šampionátu ve skotském Glasgow na třináctém místě. Na evropském šampionátu dráhařů v nizozemském Apeldoornu se postaral Jan Voneš o nejlepší české umístění, když byl klasifikován na šesté příčce. „Na jednom závodě Světového poháru jsem byl pátý, ale na mistrovství Evropy je to mé nejlepší vystoupení,“ dodal Voneš.

A kdy jde třebíčský olympionik do akce? Fanoušci české cyklistiky si určitě zapnou televizi osmého (omnium) a desátého srpna (madison s Denisem Rugovacem).