Muži třebíčského Spartaku v závěrečném třetím kole I. atletické ligy s přehledem uhájili druhé místo a poprvé v historii klubu se probojovali do extraligové baráže, která se koná 4. září v Olomouci. V neděli 22. srpna na mítinku v Pacově nestačil Spartak Třebíč při zisku 202,5 bodu opět pouze na Spartak Praha 4, který si připsal o třicet bodů víc.

Daniel Kincl byl v osobním rekordu druhý na stovce i dvoustovce a na stejném místě dovedl do cíle i třebíčskou štafetu na 4x100 metrů. | Foto: Deník/Jiří Jíra

Výsledky třebíčských atletů jsou o to cennější, že v Pacově nenastupovali v optimálním složení. Dosavadní tahoun družstva Adam Havlíček musel vynechat skok o tyči, další talentovaný mladík Ondřej Veselý běžel pouze stovku, do dalších disciplín ho nepustily bolesti zad. „V Pacově se ukázalo, že máme široký a kvalitní kádr, o body pro družstvo se tentokrát starali jiní,“ připomněl vedoucí družstva Jiří Kliner, který sám nastoupil do tří vrhačských disciplín.