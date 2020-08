Hokejbalisté přibyslavické Slzy mění své působiště. Od podzimu by měli nastupovat na zrekonstruovaném hřišti v Okříškách za místní sokolovnou. Slza se tak vrací do městyse, ve kterém její historie začínala a se kterou je nejvíc spjatá.

Hokejbalisté přibyslavické Slzy (na snímku vlevo) mění své působiště a od podzimu by měli nastupovat na zrekonstruovaném hřišti v Okříškách. | Foto: archiv Deníku

To potvrdil hráč a člen vedení Slzy Jiří Gric. „Hřiště v Přibyslavicích už pomalu dosluhuje a naskytla se možnost, že bychom mohli využívat nové hřiště v Okříškách. Rozjeli jsme jednání s obcí a místním Sokolem, který nám poskytl zázemí, a klub se tak po dlouhé době vrací zpět do Okříšek. V současné době si opravujeme šatny a sprchy, aby bylo vše připraveno na první zápasy nové sezóny, která by se měla rozjet v průběhu září,“ hodnotí změny Gric.