O dvě minuty později bylo pro Okříšky ještě veseleji, když Jan Novák vyslal krásným prostrčením míčku do samostatného úniku Mejzlíka a ten se střelou do horní poloviny branky nemýlil. Domácí vedli o tři branky a jihlavský favorit nedokázal zastavit jejich nápor.

Domácí Slza hned od úvodu utkání diktovala tempo hry a několikanásobný mistr této ligy z Jihlavy se měl v obraně co ohánět. Skóre se poprvé měnilo už po pár minutách, když zafungovala osvědčená spolupráce mezi Fialou a zakončujícím Michalem Novákem – 1:0.

Do nového ročníku druhé ligy vstoupili hokejbalisté Slzy Okříšky (ve žlutočerném) na jedničku s hvězdičkou. Jihlavu doma zdolali jednoznačně 4:0. | Foto: Jan Černo

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.