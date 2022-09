Trenére, jaká to byla sezona? Jste spokojený s konečným výsledkem, nebo cítíte i mírné zklamání z nepostupu do semifinále, které nebylo zase až tak daleko? Je těžké být zklamaný, když jste se poprvé v historii klubu dostal do play-off a zaznamenal nejlepší umístění. V průběhu sezony jsme mohli vyhrát několik dalších zápasů, což by nás dostalo do lepší pozice, ale takový je holt baseball. Když se ohlédneme zpět, celkově to byla pro nás skvělá zkušenost i s ohledem dalšího růstu v budoucnosti.

Během sezony jste často zmiňoval progres mladých hráčů. Kam až může současný tým dosáhnout?

Pro tyto mladé kluky je opravdu limitem nebe. Měli jsme v naší sestavě několik dorostenců, kteří celou sezonu získávali cenné zkušenosti. Byli jsme nejmladším týmem v extralize. Ale zkušenosti a herní praxe jsou jedna věc. Nejdůležitější pro ně bude naučit se vyhrávat.

Co dala uplynulá sezona osobně vám a podaří se talentovaný tým udržet pohromadě?

Byla to prospěšná sezóna. Bavilo mě sledovat, jak mladí kluci soutěží proti mnohem starším zkušeným týmům a jsou úspěšní. Vypovídá to o tvrdé práci, kterou odvedli v minulé sezóně a v průběhu roku se zlepšovali. Bylo zábavné být toho součástí. Každý rok je ale jiný. Má různé výzvy a očekávání. Někteří kluci, od kterých očekáváte, že budou hlavními tahouny, mohou odejít, jiní naopak vystoupí z řady a překvapí.

Je v silách současného týmu pozici udržet a eventuálně zaútočit na kýžené semifinále?

Pro tento tým je možné všechno. Ale je důležité, aby o to stáli všichni. Nestačí, aby si čtyři či pět hráčů řeklo, že chce postupit do finále. Musí to chtít každý hráč i trenér.

Co bude potřeba udělat, aby Nuclears nenapodobili pád například Steelers, kteří z loňského prvního místa letos klesli až na šesté?

Můžeme hovořit jen o tom, co dokážeme sami ovlivnit. Tedy náš přístup, pracovní morálku, úsilí. Potom výsledky přijdou. Právě se Steelers, kteří reprezentovali Česko v Poháru mistrů, jsme měli bilanci 7:1. To je pro nás dobrý předpoklad k tomu, že bychom se mohli také stát týmem podobného kalibru.

Mládež Nuclears také zažila úspěšnou sezonu, když měla řadu reprezentantů. Jak vnímáte práci svých kolegů? Posílí někdo z odchovanců opět A tým?

Je skvělé sledovat, že každá kategorie má své úspěchy. Začali jsme praktikovat tréninky, při kterých jsou pohramadě všichni hráči od U18 až po muže. Naši mladí hráči tak získávají rychleji zkušenosti, protože jsou stále v blízkosti starších kluků a denně s nimi soutěží. Každým rokem naskakuje několik dalších dětí z kategorie U15 do vyšších soutěží. Extraligy, první ligy, soutěží U21 nebo U18. Snadno si tak mohou kdykoli najít cestu do sestavy a pomoci nám vyhrát.

Závěrem si dovolím jednu obecnou otázku: Jaká je úroveň české extraligy v evropském měřítku?

Myslím si, že v evropském měřítku je česká extraliga hodně vysoko. Nemám pochyb o tom, že je jednou ze tří až pěti nejlepších lig Evropy.