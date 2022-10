Třebíč porazila Zlín, Jihlava prohrála v Litoměřicích

Ten nepochyboval, že po pěti neradostných duelech jeho svěřenci na jihu Čech zvítězí. „Byl jsem přesvědčen, že teď už to přijde. Nebyli jsme nervózní, vyhráli jsme v evropském i českém poháru a remízy v extralize brali jako ztráty. Nepřišlo nám, že bychom předváděli špatné výkony, jen jsme nesbírali body. Věříme v naši cestu, držíme se plánu a výsledky postupně přijdou,“ vyhlásil trenér.

Osmi góly k výhře přispěl teprve devatenáctiletý Adam Tomášek. „V útoku nám hodně pomohl. Dokázal se prosazovat ve fázích, kdy to ostatním nešlo. Máme jeden z nejmladších týmů v lize, pokud ne ten vůbec nejmladší a jsem za to rád. V téhle fázi mojí kariéry by mě ani nebavilo pracovat jinak. Naše cesta je posouvat mladé hráče, aby jednou mohli odejít třeba i do zahraničí. To bývá ta největší odměna,“ přiblížil Běloch.

Mladí talenti jsou v kádru Nového Veselí klíčoví. Třetím nejlepším střelcem soutěže je po šesti kolech jedenadvacetiletý Jakub Flajsar, který brankáře soupeřů zatím překonal pětatřicetkrát. „Povedly se mu první zápasy, teď to však nebylo úplně ono a i on to tak vnímá. Důležité je, že když se mu nedařilo, pomohl Tomášek. Jakmile se výkony všech hráčů potkají a dostanou se do formy, začneme dělat dobré výsledky,“ nepochyboval.

O víkendu se extraligového debutu dočkal také bratr nejlepšího týmového střelce – o dva roky mladší David, který může stejně jako jeho sourozenec nastoupit na střední spojce nebo vlevo. „Ze zdravotních důvodů nám vypadl Lukáš Krejz a David s námi byl již na českém poháru, kde se osvědčil, zahrál velmi dobře a řekl si o šanci. Znám ho už z dorostu a viděl jsem, že je vhodný typ na to, aby nám v určitých momentech pomohl. V sobotu to jen potvrdil. Uvidíme, zda nastoupí i příště, jeho primární úkol je ale pomáhat našemu dorostu,“ uzavřel lodivod Nového Veselí.

Strakonice - Nové Veselí 18:25

Rozhodčí: Halada, Kosmák. Diváci: 328.

Sestava a body Nového Veselí: J. Flajsar 3, Štěpán 1, Halíček 2, Bartůněk 2, Melichar 4, Parolly, Rubáč, Strýček, Hajko, Mir. Štohanzl, Schams, Gregorovič, Mar. Štohanzl, Tomášek 8, Bendicsek 3, D. Flajsar 2.

JAROSLAV GALBA