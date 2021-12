Bude to zápas, v němž mají svému soupeři co vracet. Extraligoví házenkáři Nového Veselí vyzvou v sobotu od 17.00 před vlastními fanoušky hráče Dukly Praha. Tedy celku, který jim před třemi měsíci připravil premiérovou prohru v letošním ročníku. „Dukle máme co vracet, vzpomínka na zářijový duel pro nás má stále hodně trpkou příchuť,“ potvrdil trenér Sokola Nové Veselí Peter Kostka.