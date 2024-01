Skoro to vypadá jako scénář, který by jen stěží dokázal někdo naplánovat. Už za dva týdny začne v Novém Městě na Moravě letošní světový šampionát v biatlonu. V okamžiku, kdy sice malými, ale postupnými krůčky dál pokračuje v Česku pozvolný sestup sportu, který kombinuje střelbu a běh na lyžích.

Když budu chtít být hodně ironický, možná spíše skeptický, musel bych říci, že to skoro vypadá jako labutí píseň českých biatlonových úspěchů, které započaly přesně před deseti lety. Ale byla to skvělá dekáda či éra! Pro mě, který biatlon na Eurosportu sledoval už jako náctiletý, o to více.

Proto jsem pamětníkem medailových úspěchů ze světových šampionátů v podání Zdeňka Vítka či Kateřiny Losmanové - Holubcové (mistryně světa ve vytrvalostním závodu) z roku 2003 nebo Romana Dostála (mistr světa ve vytrvalostním závodu) z roku 2005. O nich dnešní či posledních deset let "věrní" vyznavači tohoto sportu asi neví vůbec nic.

Na zlatý triumf Kateřiny Losmanové před jednadvaceti léty jsme se spolu s parťáky dívali na privátním bytu našeho studia na vysoké škole. Dodnes si pamatuji, jak jsme přepočítávali vteřiny, které má Losmanová na největší konkurentku Olenu Zubrilovovou, která se o triumf připravila málo vídaným pádem při závěrečném finiši. Krásné to časy!

Když pak začala zářit hvězda Gabriely Soukalové, k níž se přidali i další čeští biatlonisté, byla pokaždé radost sledovat závody světového poháru či mistrovství světa. Česko té doby bylo biatlonovou velmocí. Který sport, relativně, opravdu relativně, významný tohle může říci?

Nyní to však vypadá, že tahle nádherná pohádka postupně končí. Důkaz? Začněme od tahounů posledních sezon. Michal Krčmář už pomalu či postupně svoji kariéru končí. V žádném případě nechci nikoho posílat do starého železa, ale že má vrchol kariéry už za sebou, je snad každému jasné.

Naopak Markéta Davidová, v podstatě v nejlepších sportovních letech, jen stěží hledá formu předchozích tří sezon. Bohužel to není poprvé, kdy skvělý český individuální sportovec takhle začne zničehonic lavírovat, spíše úplně odejde… Za všechny bych připomenul z minulosti třeba skokana na lyžích Jakuba Jandu…

A mladí čeští biatlonisté sice naznačují možný potenciál, ale že by začali najednou získávat medaile, jako svého času Soukalová a spol, to příliš nevypadá. Proto by si mistrovství světa měli Češi skutečně pořádně užít. Možná to bude na dlouho poslední biatlonová radost.

Jak rád bych se mýlil…