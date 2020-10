Loňský nováček a semifinalista nejvyšší soutěže rozehrál letos ligu na výbornou. Suverénně ovládl základní část a cílil na zisk Czech Bowlu. „Je to nepříjemná situace,“ netajil v rozhovoru pro Deník předseda a defensive end Gladiátorů Martin Kulha.

Tým z Vysočiny postupnými kroky dokráčel z flagové hry až k samému vrcholu českého amerického fotbalu. Těsně před jeho zdoláním ale hrozí násilné přerušení jeho snažení. „Panuje shoda na tom, že by se soutěž mohla dohrát do konce listopadu,“ prozradil Kulha.

Do konce zbývají už jen tři utkání. Semifinále (Gladiators – Steelers, Sígrs – Blades) a finále. „Osobně si myslím, že finále by se mohlo konat i začátkem prosince. Většina klubů je ale proti tomu, narušilo by jim to přípravu na příští sezonu,“ dodává Kulha.

Otazníkem také zůstává, v jaké formě by se Glads při vyvrcholení soutěže představili. „Aktuálně netrénujeme,“ lapidárně konstatoval Kulha.

Šance na historický triumf se tak začíná lehce ztrácet v mlze. Zůstává jen optimismus, že se soutěž dohraje. Gladiators by si zasloužili dostat šanci dotáhnout svůj vysněný boj do konce.