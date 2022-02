V uplynulé sezoně působil jedenatřicetiletý quarterback v mexickém celku Querétaro Pioneros. Vedení Glads tak podruhé za sebou zacílilo svůj hledáček do této severoamerické země. „Je to náhoda. Ale pro importy jsou ze zemí na jih od Spojených států zajímavé,“ vysvětluje kouč Gladiátorů Ondřej Paulus. „V Mexiku je fotbal na poměrně dobré úrovni. Takže u těch, kterým se daří tam, je velká pravděpodobnost, že se jim bude dařit i v Evropě.“

Výhodou pro obě strany může být vzájemná znalost ze střetu z před tří let. „Je to hráč, proti kterému se těžko hraje,“ oceňuje Pahose trenér. „Přestože v době, kdy hrál proti nám, nebyl jeho tým tak silný, on byl rozdílovým hráčem a hodně nám zavařil. Zároveň jsme měli možnost i zeptat se některých lidí, kteří s ním strávili půl roku na jeho reference.“

Pahos by měl dorazit na Vysočinu v prvním týdnu v březnu a ihned se zapojit do přípravy Glads.

Ti začali s prvními tréninky ještě před koncem minulého roku. „V prosinci jsme měli první přípravný kemp. Ten byl určený hlavně pro nováčky,“ uvedl Paulus. „Po vánoční pauze jsme se sešli druhý týden v lednu a již pravidelně trénujeme. Nyní jsou to hlavně poziční a atletické tréninky. S fotbalovou částí začneme zhruba týden před příjezdem nového quarterbacka.“

Kromě postu tvůrce hry řeší Gladiátoři i kádr pro nadcházející sezonu. Konečné složení týmu by měl klub oznámit v březnu.

V novém ročníku České ligy amerického fotbalu budou hráči Vysočina Gladiators obhajovat mistrovskou trofej. Hrát by se mohlo opět podle osvědčeného modelu dvou skupin. „Zatím je to jenom vize,“ upřesňuje Paulus. „Začalo by se v dubnu. V základní části by hrálo osm týmů ve dvou skupinách a trvala by do června. V červenci by přišlo na řadu play-off. Je to taková klasika o trošku kratší, než tomu bylo v roce 2019. Nyní se především řeší, jestli jsou na to týmy a vůle.“