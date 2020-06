Vysoký cíl. Hráči amerického fotbalu Vysočina Gladiators se vrátili na hřiště. V souladu s rozhodnutím svazu o rozehrání soutěží ve druhé polovině srpna se začali připravovat na svoji druhou sezonu mezi tuzemskou elitou.

Reginald Langford letos Gladiátorům nepomůže. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Vedení týmu neváhalo ani okamžik. Zaslalo přihlášku do ročníku a začalo s tréninkem. To na klubovém webu prozradil předseda klubu Martin Kulha: „Glads existují, aby hráli americký fotbal a bavili své fanoušky. Jakoukoliv příležitost k soutěžení bereme jako výzvu. Všichni jsme si tento rok představovali jinak, ale to neznamená, že se vzdáme privilegia reprezentovat Vysočinu v nejvyšší české lize i když to bude za složitějších podmínek. Jako vedení klubu uděláme vše pro to, aby Glads letos bojovali o mistrovský titul.“