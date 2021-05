Florbalový region označený římskou pětkou, kam spadá i Vysočina, má z poloviny nový výkonný výbor. Na post nejvyšší usedl Michal Pazderník, který se stává hejtmanem Kraje Vysočina sportu s děravým míčkem. „Chtěl bych očistit náš region od předsudků, s jakými na nás nahlíží ostatní kraje či regiony. Chci dokázat, že i náš florbalový region dokáže fungovat samostatně a bez afér, které devalvují jeho jméno,“ vyjádřil se.

Michal Pazderník se stal florbalovým hejtmanem kraje. | Foto: se souhlasem Snipers Třebíč

Do minulosti už se ale moc vracet nechce. „Nechci zde rozebírat a hledat příčiny toho, co se stalo Michalovi Peterkovi za problémy, ani řešit, kdo komu a čím ublížil víc. Ale bohužel na jakémkoli setkání, kde zastupuji náš kraj, na toto padne řeč. A to s patřičným posměchem ze strany ostatních. Je to nepříjemné a nedůstojné. Tomu chci učinit přítrž,“ pronesl odhodlaně.