Jan Beránek florbalu propadl už v dětství. „Začínal jsem v Brodě od žáčků, přibližně od deseti,“ vzpomíná třiatřicetiletý hráč. „Někdy v patnácti šestnácti letech jsem nakoukl i do mužského týmu, který tehdy hrál první ligu (druhá nejvyšší soutěž - pozn. aut.). Tu jsme hráli zhruba sedm let.“

Jenže Sokol Erupting Dragons sestoupil a Beránek chtěl hrát vyšší soutěž. „Po sestupu jsem byl na krátkém kempu v extraligovém Chodově, kde jsem se dva měsíce připravoval. Po návratu z Prahy mě přesvědčili kluci z SK Jihlava, kteří oddíl zakládali, abych jim pomohl. Tam jsme začínali od nejnižší soutěže. Během tří let jsme se dostali do divize, což je čtvrtá nejvyšší soutěž.“

FLORBAL NA VYSOČINĚ

Muži - superliga a 1. liga

nikdo nehraje

Národní liga

Spartak Pelhřimov

Snipers Třebíč

Divize

Pacovští Honzíci

SK Jihlava

Hippos Žďár n. S.

Snipers Třebíč B

Ženy - Extraliga

nikdo nehraje

1. liga

SK Jihlava

Těmi „kluky“ myslí Romana Komendu a Jana Šmardu. „Honza tenkrát končil s hokejem v Dukle a vrhnul se na florbal. Volal mi, jestli nemám zájem, že by potřebovali někoho, kdo tomu rozumí a trošku se o to staral,“ pokračuje Beránek.

V divizi hrál Beránek další tři roky. A přišel covid… „Všechny soutěže, kromě profesionální superligy, byly zrušeny. Tři měsíce jsem tak trénoval sám individuálně. Potom přišla nabídka z Black Angels, jestli bych neměl zájem to zkusit.“

Touha vyzkoušet si superligu byla silná. „Třiatřicet let není žádný věk, ale přece jenom na debut v nejvyšší soutěži bývají mladší adepti,“ směje se Beránek. „Tři měsíce jsem jezdil do Prahy na letní přípravu a na konci srpna jsme se v klubu domluvili, že mi dají smlouvu na jednu sezonu.“

Black Angels hrají superligu třetí sezonu, předtím dlouhou dobu působili v první lize. Tým se pohybuje okolo šestého, sedmého místa v tabulce. „Naším cílem je postup do play-off. Vloni se to týmu povedlo, a také letos se pohybujeme na postupových příčkách,“ přibližuje letošní cíle brodský rodák.

V superlize se Beránek potkává s jako soupeři s bývalými spoluhráči z Havlíčkova Brodu. „Tomáš Sýkora nastupuje za Chodov, Martin Mühlfait a Martin Frühbauer jsou ve Střešovicích, Jakub Bína v Mladé Boleslavi,“ vypočítává.

Kromě hraní se Beránek věnuje florbalu i jinak. S dalším bývalým spoluhráčem z Havlíčkova Brodu Jaroslavem Přibylem se věnují rozhodování zápasů. Díky hráčským zkušenostem se během tří sezon propracovali k řízení zápasů první ligy. „To, že nastupuji nyní v superlize, je pro mě i motivací do kariéry sudího. Pokud se nepletu, jsem u nás jediným, jenž hraje nejvyšší soutěž a druhou nejvyšší píská. Je proto vynikající, že poznávám soutěže z obou stránek. Naším cílem je do tří let řídit i zápasy superligy,“ poodhalil své další florbalové mety Jan Beránek.