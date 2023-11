Vysokou porážku utrpěli v Národní lize florbalisté Pelhřimova v Náchodě. Zdravotními problémy sužovaný Spartak na soupeře nestačil a padl 5:9. Ještě více branek doma inkasovali Snipers, kteří nestačili na Letohrad. Bez bodů se vracel také Havlíčkův Brod ze Všestar.

Florbalisté Snipers Třebíč prohráli v divizi páté utkání v řadě. | Foto: se svolením Snipers Třebíč

Po třech porážkách v řadě zabrali v divizi hráči SK Jihlava. Po poměrně vyrovnaných dvou třetinách udeřili ve třetí části, kdy do sítě Dobrušky nasázeli čtyři góly a duel ovládli jasně 8:2. „Hráči splnili přesně to, co jsme si stanovili před zápasem,“ těšilo trenéra Romana Komendu. „Zápas byl o trpělivosti. Počkali jsme si na šance a ty pak proměnili.“

Střelecké hody Hippos v prvních osmi kolech divize

4:8, 7:6, 6:3, 6:3, 9:8, 5:6, 7:6, 7:6

Představení bohaté na branky pravidelně nabízí žďárští Hippos. Podruhé za sebou tentokráte dokázali vyhrát poměrem 7:6. V duelu s Vysokým Mýtem podobně jako SK rozhodli v závěrečném dějství. „Byl to vyrovnaný zápas s vítězným koncem pro nás,“ okomentoval zápas trenér Tomáš Hrubý. „Ve třetí třetině už jsme trochu odešli, ale pevnou obranou jsme to ubojovali.“