Michal Pazderník už jednou hráčskou kariéru uzavřel. „Asi po třech sezónách jsem ji musel obnovit, protože jsme měli velkou marodku a kluků bylo málo,“ zdůvodnil návrat na palubovku.

Přestože už je to sedmnáct let, stále má v živé paměti první zápas za tým. Tím byla drtivá výhra s Letovicemi 9:0. „Vedl jsem tým jako kapitán. Byl to slibný začátek éry klubu, protože Petr Brestovský udržel málo vídané čisté konto, Jan Janíček dal historicky první gól klubu a mně se podařilo nastřílet hattrick,“ vzpomenul.

Nejkrásnější gól Michala Pazderníka přišel až o několik let později. To, když v Náchodě Třebíč usilovala o postup do druhé nejvyšší soutěže. „Zhruba pět metrů za půlkou jsem poslal na párek bránícího hráče, kterého jsem obešel stahovačkou k pravé ruce a už jsem pádil na domácího brankáře. Ten proti mně vystartoval a na hranici brankoviště mi skočil pod nohy. Využil jsem toho bekhendem ho přeloboval,“ vychutnal si vzpomínku.

Teď je inspirací pro mladší spoluhráče. Pro nastupující generaci Sniperů má jeden vzkaz. „Pokud chtějí něčeho dosáhnout, tak si musí přidávat individuálně sami, protože jen tréninky nestačí. A tím myslím i hráče, kteří mají trénink pětkrát týdně. Musí se udržovat i mimo sezónu, zůstat skromní a nenechat se ukolébat,“ vyslovil nutné a zároveň ne zrovna populární.