První výhra v novém roce přišla v ten nejsprávnější čas. Florbalisté Třebíče mají už nějakou dobu jistotu účasti v play-down Národní ligy, poslední tři zápasy jsou tak vítanou přípravou na rozhodující fázi sezony. Je to velká vzpruha, protože základní část zakončí proti silnému ostravskému týmu FBC Letka Toman.

Snipers Třebíč, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Úvod zápasu proti soupeři bojujícímu o postupovou osmičku do play-off se Snipers nepodařil. Během jedné minuty nabrali dvoubrankové manko. V sobotu večer se ale výsledkový kolaps nekonal, to byla jediná (kratičká) fáze, kdy byli hostitelé horší. „Tentokrát jsme si řekli, že nejhorší třetinou musí být ta první, abychom měli čas se zápasem něco udělat,“ přiznal trenér Třebíče Michal Pazderník a dodal: „A ono to tak bylo. Děkujeme soupeři za utkání a divákům za podporu."