Třetí nejvyšší soutěž udrží. Tuhle jistotu získali florbalisté Pelhřimova a Třebíče rozhodnutím svazu ohledně sestupů a postupů v ligových soutěžích už pět měsíců přerušené sezony.

Florbalisté Třebíče i Pelhřimova ve třetí nejvyšší soutěži zůstanou i pro další sezonu. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Svaz rozhodl, že se bude opakovat předešlý rok, kdy situace rovněž zabránila přesunům týmů mezi soutěžemi. „Chtěli jsme co nejdéle držet naději, aby se celostátní postupové soutěže rozehrály a kluby mohly dosáhnout svých cílů a ambicí v podobě postupu do vyšších soutěží. Bohužel nám aktuální doba nepřeje a my jen doufáme, že se příští sezona už zase bude mnohem více blížit tomu, na co jsme byli zvyklí,“ vysvětlil prezident svazu Filip Šuman.