První kvalifikace ve všestrannosti, tedy v sedlových disciplínách, se po uvolnění restrikcí mohla jet až o prvním červnovém víkendu v Přeštěnicích. V červnu se pak kvalifikační závody ve všestrannosti uskutečnily podle původního rozpisu i v Lošticích a o posledním červnovém víkendu odstartovala kvalifikace i pro spřežení, závody kočárů hostily Čakovičky. „V květnu ještě panovala nejistota, zda se letošní kvalifikace uskuteční, teď už jsme jako organizátoři klidnější, teď už na to vidíme,“ poznamenal k dosavadnímu vývoji kvalifikačních závodů 56. ročníku seriálu Zlatá podkova Jiří Klubal, ředitel obecně prospěšné společnosti Soutěže podkovy, která Zlatou podkovu pořádá.

Finále letošní Zlaté podkovy v Humpolci je na programu od 20. do 22. srpna. Navzdory škrtům v kalendáři na počátku sezony by se ve všestrannosti mělo uskutečnit pět kvalifikačních závodů. Ke dvěma zmíněným již odjetým přibudou v červenci kvalifikace ve Vrchovanech a v Humpolci a dodatečně do kalendáře přidaná kvalifikace v Pardubicích. „U sedlových koní bude kvalifikací dostatek, finále v Humpolci si i letos udrží charakter exkluzivních závodů,“ naznačil Jiří Klubal.

Po nadcházejících kvalifikačních závodech spřežení ve slovenských Topoľčiankách a v Tlumačově by měly mít v Humpolci reprezentativní zastoupení i spřežení. „Na jedné straně se kvůli dopadu epidemie letos zjednodušovala kritéria pro postup do finále, na straně druhé můžeme na finále pozvat tolik jen účastníků, aby to zvládla kapacita závodiště v Humpolci,“ připomenul Jiří Klubal.

Přestože už loni komplikovala Zlatou podkovu epidemie, finále v Humpolci se za režimových opatření uskutečnilo. S opatřeními proti šíření nemoci covid-19 počítají organizátoři i letos.

Zbývající závody Zlaté podkovy 2021

Kvalifikace – všestrannost: Vrchovany (3. až 6. července), Humpolec (17. a 18. července), Pardubice (17. a 18. července). Kvalifikace – spřežení: Topoľčianky (24. a 25. července), Tlumačov (30. července až 1. srpna), Finále – všestrannost a spřežení: Humpolec (20. až 22. srpna).