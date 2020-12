Letošní rok byl na sportovní aktivity velice skoupý. Jak to cítí hokejbalisté Přibyslavic?

Všechny ty lapálie začaly už na jaře. Před začátkem letošního ročníku jsme se těšili na zápasy na novém hřišti v Okříškách, ale pandemie koronaviru ovlivnila i veškeré sportovní soutěže, druhou hokejbalovou ligu nevyjímaje. My jsme si věřili v play-off, protože jarní část máme už několik sezon kvalitnější a předvádíme v ní lepší výkony než podzim. Bohužel jsme stihli odehrát jen jeden zápas, než nastoupila pandemie a soutěžní ročník byl anulován.

Asi vás musí těšit, že tentokrát vám vstup do podzimní části vyšel. Souhlasíte?

My jsme v to doufali. Pozitivní náznaky jsme registrovali už na přípravný turnaj pro týmy druhé ligy, kde jsme obsadili první místo a ocenil bych hlavně bojovnost, kterou jsme na turnaji předváděli. Letošní ročník jsme na podzim zahájili sice prohrou na novém hřišti se Sudoměřicemi, kde jsme nepředvedli nejlepší výkon, ale následné zápasy ukázaly, že se s námi musí počítat. Jak zápas v Brně, tak domácí zápas s Hodonínem, jsme zvládli velmi dobře takticky a zaslouženě jsme vyhráli.

Sudoměřice se před sezonou zbavily extraligové licence, přesto jste dokázali držet krok. A to říkáte, že to nebylo z vaší strany nejlepší…?

V poli to bylo skutečně vyrovnané, mohli jsme si ze zápasu odnést lepší výsledek než porážku 0:3. V útoku se nám ale zápas nepovedl, nebyli schopni jsme schopni vstřelit branku. Duel ve prospěch zkušenějšího soupeře rozhodly přesilové hry. V ostatních zápasech už se nám ale střelecky dařilo.

V Brně jste rezervě Bulldogs vstřelili čtyři góly, doma jste Hodonín vyprovodili šestigólovou nadílkou. Opřít jste se mohli ale hlavně o defenzivu. S pěti inkasovanými brankami jste zatím nejlepší tým soutěže, že?

Jsme o jedno utkání pozadu, zápas s SK Jihlava byl odložen. Co bych ale opravdu hodně vyzdvihnul, je obranná fáze, se kterou jsme měli dříve problémy. V brankovišti nám hodně pomohla dvojice Pojer, Martin a líbí se mi i práce našich obránců, kde máme velmi dobře fyzicky vybavené hráče.

Připomeňme, že Jakub Pojer má nejlepší čísla v soutěži.

Na úspěšnost přes sedmadevadesát procent se dívá pěkně. Vyšel mu hlavně zápas s Hodonínem. Za stavu 3:1 chytil dvě tři velké šance soupeře a přispěl tak pozdější vysoké výhře 6:1. Celý tým ale fungoval, jak má. O to víc mě mrzí vynucená pauza, protože jsme se scházeli ve velkém počtu, což bylo důležité.

Dohraje se sezona, nebo se stane druhou anulovanou v řadě?

V současné době nikdo neví, zda a jestli se na jaře sezóna vůbec dohraje. Odložená utkání podzimní části budou zahrnuta do nově aktualizovaného rozpisu, který by měl být znám začátkem roku. Víc se zatím asi dělat nedá.

Bylo by škoda, kdyby nový areál v Okříškách zel prázdnotou, nemyslíte?

To je jasná věc. Hráči k němu mají vztah. Tenhle zvláštní rok přece jen přinesl některé pozitivní věci, a to zapojení celého týmu do rekonstrukce zázemí. Za to bych chtěl celému týmu velmi poděkovat, že k tomu přistoupil takto zodpovědně. Poděkování si zaslouží i naši partneři.

Současná situace moc příznivá není, ale dá se říct, že o hokejbal je v Okříškách a okolí větší zájem?

Jsem rád, že se nám podařilo také obnovit pravidelné rekreační hraní hokejbalu každou neděli pro kohokoliv, kdo má rád tuto hru s hokejkou a míčkem a pevně věřím, že se pandemická situace brzy uklidní a budeme se moci scházet i nadále v solidním počtu.