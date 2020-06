Třebíčští mladíci by potřebovali posílit své sebevědomí nějakou výhrou. Jenže na úvod soutěže je čekali velmi zdatní protivníci. „Letošní rozpis extraligy nás poslal hned v úvodu soutěže proti jedněm z nejsilnějších soupeřů. Pro náš mladý tým je to výborná cesta, jak sbírat cenné zkušenosti a dobře se připravit na utkání s podobně silnými celky,“ nedělá trenér Jan Urbánek tragédii ze čtyř porážek na úvod sezony.

Draci v domácím prostředí soupeře nešetřili. Mladý tým hostí udělal v úvodní směně dvě chyby v poli a dobře pálící Draci toho využili k zisku prvního bodu. Vedení pak dále navyšovali, Třebíči nevyšly především třetí (0:3) a šestá (0:4) směna.

K čestnému úspěchu měli Nuclears blízko v osmém innigu. První úspěšný třebíčský odpal Ivana Hamži podpořil Patrik Kadrnožka, ale více nadhazovač Jan Vašourek nedovolil. „Na výsledcích se projevují především daleko větší zkušenosti soupeřů. Na čem musíme určitě zapracovat, je větší agresivita na pálce,“ říká Urbánek.

V nedělní třebíčské odvetě se Draci třikrát prosadili ve druhé směně. Nuclears kontrovali vzápětí po doběhu Marka Krejčiříka, ale potom už získávali body jen Brňané. „Pokud chceme pomýšlet na postup do top šest, musíme občas sebrat nějaké vítězství i jasným favoritům,“ dobře ví Urbánek.

Příští víkend čeká Nuclears podstatně hratelnější soupeř, Tempo Praha. V sobotu se hraje v Praze (14.00), nedělní odveta v areálu Na Hvězdě začíná o dvě hodiny později.

Celek z české metropole má zatím bilanci jedné výhry a tří porážek. Na úvod dvakrát prohrál s Kotlářkou (0:3 a 4:8), ve druhém kole měl vyrovnanou bilanci s Blanskem. Třebíč v generálce na extraligu Olympii porazila.

Pro třebíčské mladíky to bude jiná výzva. Podstatnou část A týmu tvoří hráči do jednadvaceti let, kteří zároveň hrají svoji nejvyšší soutěž. V prvním kole extraligy U21 porazila Třebíč dvakrát SaBaT Praha poměrem 8:4 a 12:1.