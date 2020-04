Česká baseballová asociace stanovila předběžný termín začátku extraligy na dvanáctého června. Sportovně-technická komise ale o rozhodla o změně rozpisu.

V plánu bylo sehrát tříkolovou základní část a potom rovnou finále. „Pracovali jsme s několika různými variantami, jak by mohla extraliga vypadat. Extraliga je momentálně prioritou číslo jedna, přestože ji musíme odehrát v omezeném režimu. Rozpis samozřejmě doznal řadu změn, hrát by se mělo v základní části dvoukolově, poté rovnou čtvrtfinále na dva vítězné zápasy, semifinále také na dva vítězné a finální Czech Series na tři výhry,“ popisuje model ve stanovisku asociace její předseda Petr Ditrich.

Účastníky extraligy čeká nelehké období. Musí totiž finalizovat soupisky, což bude v řadě případů problém. Hranice totiž zůstávají zavřené, takže se musí obejít bez zahraničních posil. „Do soutěže mohou nastoupit na základě udělení výjimky pouze cizinci žijící v České republice,“ doplňuje Ditrich.

Do Třebíče měly dorazit čtyři posily. Hrající trenér Stephen Swagerty a další tři zámořští hráči. „Zejména na postu nadhazovače jsou nutní, bez nich se extraliga hrát nedá,“ připomíná tiskový mluvčí Nuclears Robert Vávra a dodává: „Než se k nám stačili ale dostat, tak americký prezident Trump zakázal lety do Evropy. Bylo to den předtím.“

Nuclears si budou muset patrně vystačit hlavně ze svých zdrojů. Navíc jim chybí trenér. „Informace ze svazu máme teprve pár dní. Musíme se sejít a situaci vyřešit,“ dodává Vávra.

První liga pak odstartuje o den později, tedy v sobotu 13. června. Mládežnické soutěže pak začnou až v prázdninovém čase.