Jen dvě minuty dělilo vítěznou štafetu Kalokagathia Aliance a druhý Winehous.cz, což je na trase dlouhé 380 km ze Špindlerova Mlýna do Děčína opravdu zanedbatelný čas. „Porazili nás jen Svobodovci, štafeta složená olympionikem Svobodou. Na kiláku to dělalo nula celá tři desetiny, což je nula nula nic,“ mrzelo jednoho z členů Winehouse.cz Jakuba Exnera.

Podle něj to mohlo být klidně jinak. „Myslím, že jsme od začátku ztráceli, ale pak jsme to začali stahovat. Měli jsme oproti nim na posledním úseku i silnějšího běžce, který ale na chvilku zabloudil, a proto to nebylo ještě více dramatické,“ dodává.

Run Labe Run

1. Kalokagathia Aliance 23:30:30

2. Winehouse.cz 23:32:28

3. Vysočina Running 26:19:05

Jeho dvanáctičlenný tým byl složený z běžců z Prahy, ale větší část tvořili vytrvalci z Vysočiny. Kromě Exnera se představili z Jihlavska David Vaněk, Jaroslav Vítek, Martin Buček, Vojtěch Vacek a Pavel Tvrdík, z Humpolce je doplnil Lukáš Nesporý. „Střídali jsme se. Každý měl tři etapy, různě dlouhé, po kterých se předával čip. Takhle jsme se všichni točili,“ nastínil Exner.

Jeden z nejlepších běžců v okrese musel zvládnout i největší porci ze všech. „Měl jsem třicet osm kilometrů, ale běželo se mi dobře, i když to samozřejmě bylo náročné. Moc si neodpočinete, nespíte. Tedy alespoň já moc nedokážu usnout, když jsem rozpumpovaný. Jen se protáhnete, převléknete a trochu promasírujete nohy. Jsou to divoké podmínky,“ říká Jakub Exner.

Bavila ho i samotná trať. „Jsme zvyklí na Vltavu, tohle jsme šli poprvé. Na úvod byly těžké etapy, ale pak relativně roviny a taková placka. Až u Děčína to bylo zase takové kopcovité,“ popisuje a dodává: „Místy to bylo i těžké proto, že byla vylitá řeka a běželo se v blátě. Dohromady to byla ale padesát na padesát, byl tam i asfalt.“

Do cíle doběhl hodně unavený. „Teď budu regenerovat, jsem hodně utahaný. Uvidím, jak na tom budu koncem týdne a jestli půjdu v pátek Běžce Vysočiny,“ doplnil Exner.

Že jsou v regionu výborný běžci dokazuje i třetí místo Vysočina running, který se skládal převážně z vytrvalců z Havlíčkobrodska.