Dvojnásobné prvenství na Zámeckém vrchu MANN-FILTER vybojovali Janík a Türk

Nebývalá konkurence se o prvním květnovém víkendu sjela do Náměště nad Oslavou na tradiční závody automobilů do vrchu. Pořadatelé z Autosport klubu Náměšť nad Oslavou přivítali více jak stodvacítku účastníků seriálu Liqui Moly Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu a také pravidelného mezinárodního závodu Liqui Moly Maverick Hill Climb Czech 2024, což slibovalo, že se bude jednat o jeden z nejlépe obsazených ročníku v historii závodu. To se do puntíku vyplnilo.

O prvním květnovém víkendu se v Náměšti nad Oslavou opět uskutečnil tradiční závod automobilů do vrchu, Zámecký vrch MANN-FILTER 2024. | Foto: Autosport klub Náměšť nad Oslavou