Zatímco třebíčskou rezervu oproti úvodnímu kolu posílili Ondřej Válek a Monika Svobodová, jihlavské béčko nastoupilo se stejnými hráči jako v prvním kole. Hosté z Třebíče pak vyhráli úvodní čtyři dvouhry a čekalo se na to, kdy vybojují rozhodující pátý bod. Ten přidaly po dvou dalších dvouhrách pro Jihlavu třebíčské ženy ve čtyřhře. Zbývající mužské čtyřhry se pak po dohodě klubů už nedohrávaly. „Výsledek nás samozřejmě netěší, ale musíme uznat, že soupeř byl lepší, posily byly znát. Bylo tam i několik vyrovnaných zápasů, nebylo předem úplně jasné, jako to dopadne,“ vracel se k sobotnímu tenisovému derby předseda TK Spartak Jihlava Miroslav Tomeček.

V Třebíči pochopitelně panovala spokojenost, a to hned ze dvou důvodů. „Jsme rádi, že jsme divizi zachránili i pro další sezonu, poslední utkání už můžeme hrát bez většího tlaku. A pak máme radost z toho, že se nám po dlouhé době podařilo Jihlavu porazit, což se nám několik let nedařilo,“ připojil svoje postřehy předseda HTK Třebíč František Vinopal. Také on označil za klíč k úspěchu nasazení Ondřeje Válka a Moniky Svobodové, kteří nebyli pro první kolo k dispozici.

Oba jihočeští zástupci v tenisové divizi ve druhém kole soutěže družstev těsně prohráli. LTC Humpolec se s béčkem LTC Tábor 1903 na kurtech soupeře přetahoval o vítězství do poslední čtyřhry, po porážce 4:5 družstvo čeká duel o konečné třetí místo s Bechyní.

TK Pelhřimov (stejně jako TK Spartak Jihlava B na jihu Moravy) bude v závěrečném kole hrát v jihočeské divizi o konečné sedmé místo, vzhledem k vývoji ve druhé lize už bez šance na udržení v divizi. Příčinou je porážka 4:5 na dvorcích TK ZVVZ Milevsko. Ke spolehlivým děvčatům Nikole Homolkové a Adrianě Svobodové se přidal jen Daniel Paťha, což bylo pro úspěch málo.

Divize dospělých smíšených družstev vyvrcholí závěrečným třetím kolem v sobotu 19. června. O třetí místo bude hrát Humpolec s Bechyní, o páté místo Třebíč B s Uherským Brodem a o sedmé místo Pelhřimov s Hlubokou a Jihlava B s TC Brno B.

Divize smíšených družstev dospělých

Semifinále: LTC Tábor 1903 B – LTC Humpolec 5:4, Sedláček – Němec 0:6, 3:6, Koutek – Chyba 0:6, 0:6, Vašková – Brožová 6:1, 6:0, Matušíková – Zábranová 6:4, 6:2, Homola – Buček 4:6, 5:7, Fuka – Kabelka 6:2, 6:7, 6:2, Vašková, Matušíková – Brožová, Zábranová 6:1, 6:1, Sedláček, Homola – Němec, Chyba 4:6, 6:7, Koutek, Fuka – Buček, Kabelka 7:6, 6:7, 1:0. O 5. až 8. místo: TK Spartak Jihlava B – HTK Třebíč B 2:5, Vesecký – Válek 6:7, 3:6, Vondrák – Říha 6:3, 2:6, 1:6, Hejdová – Svobodová 0:6, 3:6, Podškubková – Urbanová 3:6, 4:6, Palán – Grün 6:2, 6:2, Páral – Ondrůj 6:4, 6:7, 7:6, Hejdová, Podškubková – Svobodová, Urbanová 0:6, 1:6. TK ZVVZ Milevsko – TK Pelhřimov 5:4, Pecháček – Racek 6:1, 6:2, Brabec – Dub 6:1, 6:0, Hrychová – Homolková 0:6, 0:3, Bednarzová – Svobodová 0:6, 3:6, Kolář – Adámek 7:6, 6:2, Hrych – Paťha 2:6, 1:6, Brabec, Hrych – Dub, Paťha 6:4, 6:2, Pecháček, Kolář – Moucha, Racek 6:3, 7:5, Hrychová, Bednarzová – Homolková, Svobodová 1:6, 4:6.