Ve druhém duelu se hrálo výrazně odlišné utkání. Ještě v polovině sedmé směny byl stav nerozhodný 3:3, jenže poté domácí Čech odpálil dvoubodový homerun a Brňané slavili druhou výhru.

Přes dvě porážky vnímal kouč Jeff Barto start Nuclears do sezony pozitivně. „Tvrdé podmínky a těžký soupeř na úvod sezóny, to bylo dobré měřítko, abychom viděli, kde jsme a co potřebujeme zlepšit, abychom vyhrávali v dalších utkáních,“ uvedl americký kouč.

Tento víkend čekají třebíčské hráče utkání s Tempem. V sobotu dvojutkání v Praze, v neděli od patnácti hodin na svém stadionu.