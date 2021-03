Florbalový oddíl Snipers se rozrůstá. Dokladem toho je, že jeho vedení plánuje nasadit do dalšího ročníku soutěží tým žen. „Usilujeme o to. Družstvo se zatím skládá, ale vidíme tam chuť hrát soutěže, takže ji chceme podpořit,“ uvedl organizační pracovník třebíčského klubu Ladislav Bazala.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Ženy Snipers by do soutěží vstoupily ve druhé lize, kterou z Vysočiny hrají celky Pelhřimova, Světlé nad Sázavou a béčko SK Jihlava, spolupracující se Žďárem nad Sázavou. „Počítám, že by tam naše družstvo patřilo mezi ty nejstarší. Jedná se z většiny o partu maminek dětí, které u nás hrají v mládežnické soutěže,“ informoval.