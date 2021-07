Ani šest dosavadních výher ovšem nemusí zaručit setrvání v extralize, proto bude pro Třebíč velmi důležité uspět i ve zbývajících čtyřech zápasech.

První vítězství s Kotlářkou se nerodilo lehce a Třebíč musela opakovaně dotahovat vedení soupeře. Na kopci proti sobě stáli výborní nadhazovači Lukáš Ercoli a za Třebíč Ryan Johnson. Přes jejich skvělé výkony se ale dokázaly prosadit i útoky obou týmů. Důležitý obrat se povedl pálkařům Nuclears v dohrávce sedmé směny, kdy třemi doběhy otočili skóre z 3:5 na 6:5.

Z těsného vedení se ovšem neradovali dlouho, protože po bezbodové osmé směně Kotlářka v úvodu posledního inningu stav opět vyrovnala. Tlak Nuclears v dohrávce utkání se Kotlářka snažila zastavit úmyslným puštěním na metu nebezpečných pálkařů a zápas tak dospěl do situace, kdy měla Třebíč při dvou outech obsazené všechny mety a pálkař Nuclears, hrající trenér Jeff Barto, plný stav. Ten prokázal pevnější nervy a čtvrtý nepřesný nadhoz Štěpána Hasala v dresu Kotlářky znamenal posun na metách a vítězný doběh.

Do odvety vstupovali hráči Nuclears jako hosté a hned v úvodu první směny se ujali vedení 2:0. Pak se ale dlouhou dobu skóre neměnilo, a to až do šesté směny, kdy Ryan Johnson navýšil vedení Třebíče odpalem za plot. Nadhazovač Nuclears Justin Revels držel čisté konto až do úvodu osmé směny, kdy Kotlářka dokázala snížit doběhem Filipa Smoly na konečných 3:1.

Více doběhů už obrana a střídající nadhazovač Lukáš Pacal týmu z Prahy nedovolili. Filip Smola byl absolutně nejúspěšnějším pálkařem série, když dokázal proměnit devět nástupů na pálce v šest hitů. Z hráčů Nuclears se v úvodním duelu na pálce nejvíc dařilo Ryanovi Johnsonovi a Lukáši Malému, v odvetě pak byl nejúspěšnější Tomáš Chadim. Kanaďan Ryan Johnson si navíc v každém utkání připsal po jednom homerunu.

Vítězný nadhazovač Nuclears po druhém utkání hovořil o náročném úkolu. „Začínat druhý zápas na nadhozu bylo trochu těžké. Takovýchto startů jsem měl v sezóně málo,“ přiznal po odvetě Američan Justin Revels.

A pokračoval. „Koukat se na první utkání bylo super. Viděl jsem, že naši kluci dělají doběhy, díky čemuž jsem nastupoval na kopec ve větší pohodě. V odvetě šlo hodně odpalů do vnitřního pole a kluci je zahráli, což bylo super,“ uzavřel s úlevou Revels.

V podobném duchu hovořil také další hráč Třebíče. „Oba zápasy byly skvělým týmovým vítězstvím a všechno šlo tak, jak má,“ shrnul výkon svého týmu Lukáš Pacal, který se objevil na nadhozu v závěru obou utkání.

Další zápas nadstavby čeká baseballisty Třebíče poslední červencovou sobotu, kdy přivítají Na Hvězdě tým Pelikans Bučovice.