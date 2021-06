O jediný národní rekord se na mistrovství republiky postaral Eduard Kubelík, který časem 20,89 v běhu na dvě stě metrů překonal o šest setin sekundy dvanáct let starý český juniorský rekord Pavla Masláka.

Ten tehdy za svůj rekord bral stříbro na juniorském mistrovství Evropy v Novém Sadu. „Formu jsem měl, do Kladna jsem jel s tím, že se chci o překonání národního rekordu na dvoustovce pokusit. Že ale vyhraju oba sprinty, to jsem rozhodně nečekal,“ vracel se k vydařenému víkendu osmnáctiletý Eduard Kubelík. Ve stovce vyhrál časem 10,57, což je jeho nový osobní rekord. V obou sprintech získal stříbro Matouš Budig z Nového Města na Moravě.

Obě sprinterská vítězství Eduarda Kubelíka jsou o to cennější, že závodník klubu Atletika Jihlava doposud na žádném domácím šampionátu nestartoval. Díky mistrovským titulům z Kladna si ale hned vybojoval nominace na dvě vrcholné mezinárodní juniorské akce.

V červenci ho čeká mistrovství Evropy v estonském Tallinu, v srpnu mistrovství světa juniorů v keňském Nairobi. „Na mistrovství Evropy budu startovat na stovce, dvoustovce a ve štafetě. Největší šanci vidím na dvoustovce, tam bych chtěl bojovat o medaili,“ poznamenal Eduard Kubelík k nadcházejícímu kontinentálnímu šampionátu, bližší z obou mezinárodních akcí.

Už o víkendu by měl závodit s domácí atletickou elitou na mistrovství republiky dospělých ve Zlíně. „Ve Zlíně chci běžet jen jeden ze sprinterských závodů, ještě se rozhodnu, který to bude,“ dodával talentovaný sprinter. Eduard Kubelík pochází z Třeště, kde začínal jako šestiletý s fotbalem. Na atletických školních soutěžích si ho všiml jihlavský trenér Jiří Švec, v současnosti ho v jihlavském atletickém klubu připravuje trenérka Eva Suchá.

Osmnáctiletý Michal Krátký nejel na mistrovství ani jako klubová jednička, tou měl být v běhu na 400 metrů překážek Ondřej Veselý. Nakonec třebíčští překážkáři obsadili nejvyšší dvě příčky v obráceném pořadí. „Vůbec jsem to nečekal, ale ve finále jsem chytil správný rytmus, na překážkách jsem neztrácel a byl z toho parádní výsledek,“ vracel se k rekordnímu vystoupení Michal Krátký.

Vytvořil si nový osobní rekord 52,35 (ten starý měl hodnotu 54,85), který je současně nejlepším domácím juniorským výkonem sezony. Také on splnil limity pro červencové mistrovství Evropy a srpnové mistrovství světa v juniorské kategorii. „V Tallinu bych se chtěl dostat do semifinále, zkusit vylepšit osobní rekord a přiblížit se k dvaapadesáti vteřinám,“ odtajnil ambice Michal Krátký, který za výkonnostní posun vděčí trenérovi Jiřímu Klinerovi, pod nímž se připravuje posledního jeden a půl roku.

A rovněž on se chystá na mistrovství republiky dospělých do Zlína. „Zkušenosti z takových závodů se můžou hodit,“ dodal Michal Krátký, který se také dostal k atletice od fotbalu.

Neméně zajímavým talentem, který získal v Kladně titul mistra republiky, je Tomáš Neufuss ze Sokola Velké Meziříčí. Přemožitele nenašel ve skoku do výšky mezi dorostenci, zlato bral za 203 centimetry, čímž si o tři centimetry zlepšil osobní rekord a vytvořil nejlepší domácí výkon sezony mezi dorostenci. „Aby skákal dorostenec přes dva metry, úplně běžné není. Tomáš má ale ještě rezervy, může skočit i víc,“ komentoval vystoupení mladého mistra republiky jeho trenér Ladislav Urban. Přitom ještě v zimě bylo maximem Tomáše Neufusse 196 centimetrů.

Také talentovaný výškař začínal doma v Heřmanicích s fotbalem, atletice se začal cíleně věnovat až po přechodu na velkomeziříčské gymnázium. „Kvalitní výkony má i v dálce nebo trojskoku, pro skok do výšky má nejlepší předpoklady,“ doplnil na adresu šestnáctiletého Tomáše Neufusse trenér Ladislav Urban. Rovněž Tomáš Neufuss bude startovat na nadcházejícím zlínském mistrovství republiky dospělých, vzhledem ke slabší konkurenci by měl skončit do desátého místa.

Mladí atleti z Vysočiny na stupních vítězů

Junioři - 100 metrů: 1. Eduard Kubelík (Atletika Jihlava) – 10,53 (osobní rekord), 2. Matouš Budig (TJ Nové Město na Moravě) – 10,78, 200 metrů: 1. Eduard Kubelík – 20,89 (národní rekord), 2. Matouš Budig – 21,46 (osobní rekord), 400 metrů překážek: 1. Michal Krátký – 52,35 (nejlepší juniorský výkon sezony, osobní rekord), 2. Ondřej Veselý (oba TJ Spartak Třebíč) – 52,47 (osobní rekord), štafeta 4x400 metrů: 2. TJ Spartak Třebíč (M. Krátký, O. Veselý, A. Trojan, K. Průša) – 3:18,10. Juniorky - hod oštěpem: 3. Karolína Krejčí (Atletika Jihlava) – 43,13 (osobní rekord), vrh koulí: 3. Tereza Škarková (Atletika Jihlava) – 12,15 (osobní rekord). Dorostenci - skok vysoký: 1. Tomáš Neufuss (TJ Sokol Velké Meziříčí) – 2,03 (nejlepší dorostenecký výkon sezony, osobní rekord), 1500 metrů: 3. Daniel Dočekal (TJ Nové Město na Moravě) – 4:14,03. Dorostenky - hod oštěpem: 3. Denisa Zahrádková (TJ Spartak Třebíč) – 43,00 (osobní rekord).