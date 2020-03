Otázka olympijských her je vyřešena, odkládají se kontinentální i světové šampionáty jeden za druhým, zastaveny jsou i výkonnostní soutěže. „Stále ještě můžu praktikovat trénink. Už před vyhlášením různých opatření jsem raději trénoval sám venku,“ nechal se slyšet atlet Petr Svoboda.

Ve složitější roli jsou plavci. „Trenéři můžou rozeslat nějaké individuální plány. Jsou to různá posilovací cvičení s vlastním tělem, činkami a podobně. Jenže bazény jsou zavřené a bez vody to prostě nejde,“ říká za všechny plavecké oddíly předseda českého svazu Petr Ryška.

Silový trojboj je specifický sport, který se ale v domácích podmínkách trénovat dá. I když prý jen v menší míře. „Někdo něco doma má, já tedy ano. A když činky nemáte, tak můžete maximálně dělat kliky a dřepy, ale těžší věci člověk sám neodjede,“ tvrdí Tomáš Šárik.

Závodník v silničních motocyklech Radek Kubišta se přidává. „Zabavím se v lese, doma pak sjíždím filmy a seriály.“

Co se týče kolektivních sportů, některé mají již po sezoně. „Sezona je anulovaná, kluci mají nyní volno,“ uvedl kouč třebíčských hokejistů Radek Novák. Stejně jsou na tom i florbalisté Snipers. „Byla to zvláštní sezona. Jsme zachránění, ale chtěli jsme toho dosáhnout sportovní cestou. Hráči teď mají volno, uvidíme, jak to bude dál,“ říká trenér druholigových Snipers Michal Pazderník.

Ukončeny jsou také soutěže ve volejbale. Další ještě čekají, ale šance na pokračování je mizivá. To platí pro fotbalové nebo basketbalové týmy.

Doufat mohou ještě baseballoví Nuclears. „Náš sport je letní, šance, že se sezona uskuteční, tady ještě je. Naši hráči se připravují individuálně,“ tvrdí tiskový mluvčí Robert Vávra.

Jedna skupina přece jen nenadálé množství volného času aspoň částečně přivítá. Jsou to studenti. „Aspoň je čas dohnat resty,“ shodují se.