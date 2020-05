Právě porážky s Cardions však můžou být osudné. Voni s nimi Nuclears ztratili účast v závěrečné fázi extraligy a zbyly na ně jen boje v nadstavbě o záchranu. „Soupeř nepatřil do kategorie těch nejtěžších, má ale podstatně více zkušeností. Brněnští hráči jsou v průměru o pět šest let starší, což se bohužel projevilo,“ posteskl si předseda třebíčského klubu Jan Urbánek, který je v improvizované sezoně zároveň koučem extraligového týmu.

A kde viděl největší rozdíl? „Na pálce,“ odpovídá bez přemýšlení. „Sice jsme v obraně udělali o nějakou tu chybu více, ale Hroši nás přetlačili silou.“

Dvě úvodní porážky sice leccos naznačily, ale Urbánek si z toho velkou hlavu nedělá. „Máme nejmladší tým v extralize. Na soupisku jsme napsali všechny juniory, takže výkyvy ve výkonnosti se dají očekávat. Oba zápasy se mohly překlopit v náš prospěch, takže půjdeme dál zápas od zápasu,“ slibuje Urbánek.

Nuclears v předchozích sezonách sázely na angažmá zámořských hráčů, zejména na klíčovém postu nadhazovače. I letos měli v hledáčku čtyři posily, včetně hrajícího kouče Stephena Swagertyho. S pandemickou krizí však tato možnost padla. „Musíme si vystačit s hráči z vlastních zdrojů. Jedničkou na kopci bude Lukáš Hlouch, ale i další kluci už mají zkušenosti s extraligou,“ připomíná Urbánek.

Přesto přivítal návrat některých zkušenějších harcovníků. „Vrátili se Michal Průša, Zdeněk Kutílek nebo Dominik Doležal. Stále to jsou mladí hráči, navíc baseballově vyrostli v Třebíči.“

Zdeněk Kutílek ale momentálně ze sestavy vypadl. „Bohužel si v prvním zápase poranil stehenní sval,“ posteskl si třebíčský kouč. Ten ještě loni nastupoval jako jeden z nejstarších hráčů do extraligových zápasů a v případě kolize zápasů se soutěží do jedenadvaceti let ho to čeká i letos.

I dalším protivníkem Třebíče bude soupeř z Brna. Má ještě podstatně větší věhlas než Cardions, mnohonásobný vítěz extraligy Draci Brno. Ti se na úvod o body podělili s obhájcem titulu Arrows Ostrava. „Nemáme co ztratit, můžeme překvapit,“ ví Urbánek.

Oba zápasy začínají ve čtyři hodiny odpoledne, v sobotu se hraje v Brně, v neděli v Třebíči. V první polovině června pak Nuclears pro změnu změří síly s pražskými celky, Tempem a Eagles.