Spartak Třebíč, který dosáhl loni na historický úspěch díky zisku druhého místa, je letos zatím pátý. Takové bylo i jeho umístění v první i ve druhém kole aktuální sezony.

V pondělí testovali tři třebíčští běžci formu na Memoriálu Josefa Odložila. Adam Trojan běžel osmistovku za 1:08,63, Daniel Kincl stovku za 11,03 a Michal Krátký 400 metrů překážek ve svém letošním maximu 54,08.

Rovněž pacovské ženy vybojovaly loni historický klubový úspěch v podobě konečného druhého místa a následného startu v extraligové baráži a ani jim se letos na mimořádně vydařenou sezonu navázat nedaří.

V prvních dvou kolech obsadily shodně šesté místo a šesté místo jim patří i v průběžném hodnocení letošního ročníku. Výrazné zlepšení nečeká předseda Slavoje Banes Pacov Pavel Zajíc ani v sobotu, přesto myslí na alespoň částečný úspěch. „Chtěli bychom konečně porazit Beroun, s nímž jsme v předcházejících dvou kolech boj o páté místo těsně prohráli,“ zmínil Pavel Zajíc.

V Domažlicích ale nebude mít všechny členky ženského družstva. „Omluvily se Petra Kotlíková a Karolína Krejčí, které zařídily ve druhém kole dvacet bodů. Vrací se naopak Lucie Kozojedová, která udělala v prvním kole dvanáct bodů,“ poukázal na předem známé změny v družstvu předseda pacovského klubu.

Lépe by disciplíny ve třetím kole mohly vyhovovat Michaele Kovandové, poprvé by měla nastoupit Jana Kovandová. Otazník visí nad startem kladivářky Fatimi Jeratli. V Domažlicích by měla za Slavoj závodit i staronová mistryně republiky v sedmiboji Dorota Skřivanová, která v předešlém kole vyhrála tři disciplíny.