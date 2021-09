A co od soupeře očekává? „Předpokládám, že na nás domácí od první vteřiny vlétnou. Určitě chtějí dokázat, že také v tomto ročníku se s nimi musí počítat,“ uzavřel Kostka.

Házenkáři Dukly vstoupili do nové sezony naprosto odlišně. Po dvou kolech jsou bez bodu. „To pro mě vůbec nic neznamená. Podle mého mají Pražané v mužstvu talentované hráče, což v kombinaci se zkušenostmi borců jako Petržala, Hlinka, Šustek, Zelenka či Sviták představuje velké nebezpečí pro jakéhokoliv soupeře,“ ocenil.

Za oběma předchozími výhrami Nového Veselí stála především kvalitní ofenziva. V obraně to ovšem stále ještě lehce hapruje. „Dvakrát jsme inkasovali třicet branek, což je hodně. Pokud chceme bodovat i na Dukle, musíme naši práci v defenzivě určitě zlepšit a tolik neinkasovat,“ nastínil.

Předsezonním cílem klubu z Vysočiny byl postup do vyřazovací části. K němu povede dlouhá cesta. „Chceme se stále zlepšovat a poctivou prací sbírat do ligové tabulky důležité body. Toužíme uspět také v Praze a potvrdit tak výbornou formu z úvodu ročníku,“ neskrýval.

Bude to další náročný test, do nějž ovšem půjdou vy výborném rozpoložení. Netradičně už ve středu odehrají utkání třetího extraligového kola házenkáři Nového Veselí. Od 19 hodin budou hostovat na palubovce pražské Dukly. „Toužíme v Praze potvrdit výbornou formu z úvodu ročníku,“ prozradil trenér Nového Veselí Peter Kostka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.