Extraligový házenkářský klub má i početnou mládežnickou základnu. I to přinášelo funkcionářům a trenérům obtíže. „Samozřejmě jsme dodržovali všechna nařízení. U nás ale byla veškerá opatření ve dvou variantách,“ objasňuje Zdeněk Materna. „Extraligoví muži mohli v době uzávěrek normálně fungovat dál. Mládežnické týmy ale trénovat a hrát nemohly hodně dlouhou dobu.“

Nezbylo než se začít připravovat individuálně. „My zde máme tréninkové centrum mládeže, které je zřízené Českým svazem házené. Dorostenci tak dostali tréninkové plány, pravidelně komunikovali s trenéry. Plnili si zadané věci individuálně, aby si zachovali do nějaké míry alespoň fyzickou připravenost. Takhle to běželo celou dobu,“ vypočítává Materna.

Hitem loňského roku byly různé internetové výzvy. Pozadu nezůstali ani nejmladší novoveselští házenkáři. „Komunikovali jsme i s hráči na žákovské úrovni. Organizovali jsme po internetu různé soutěže, kde děti plnily úkoly. Přitom se fotily, posílaly to… To všechno běželo po celou dobu,“ potvrzuje Materna.

Internetové soutěžení však nemohlo pochopitelně nahradit vzájemné soupeření na cvičišti: „Hned jak jsme mohli, vyrazili jsme alespoň na venkovní sportoviště a postupně se šlo i do haly. Bylo to hodně náročné období.“

Kromě různých povinností bylo nutné také připravit halu na návrat sportovců. „Samozřejmě, že hala i zázemí musely projít dezinfekčním procesem,“ dodává funkcionář Sokola. Pro oddíl to ale žádné vícenáklady nepřineslo. „Hala je majetkem městyse Nové Veselí, takže to probíhalo v režii majitele zařízení.“

S podzimem se soutěže opět normálně rozeběhly. Muži v extralize se však nepřímo s covidem setkali i v minulém týdnu. Pro nákazu v týmu soupeře jim odpadlo utkání nejvyšší soutěže.

„Pro nás je to nepříjemné hlavně z hlediska sportovního, protože budeme mít dlouhou pauzu,“ mrzí Maternu. „Tento týden je reprezentační přestávka. Zápas byl přeložen na čtyřiadvacátého, tedy na středu. Takže se nám to potom naopak zase zahustí. Do toho nám vklouzl úterní pohárový zápas s Jičínem… Jakmile vypadnete z takového herního stereotypu a jedete víkend - středa - víkend, je to obzvláště náročné. Ale tak to prostě je. Například celky, které letos hrají evropské poháry, to mají ještě náročnější.“

A co dělají házenkáři z Nového Veselí pro zdraví svých hráčů směrem ke covidu? Co očkování? „Do toho my nijak nezasahujeme. Necháváme to na osobním rozhodnutí hráčů. Prozradit snad mohu, že u mužů máme očkované všechny borce kromě jednoho, u dorostenců je to podobné,“ uzavírá povídání Zdeněk Materna.