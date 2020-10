Kvůli tomu angažovali i hrajícího amerického trenéra Stephena Swagertyho, který dostal i volnost na vyjednávání dalších zámořských posil. Jenže tahle myšlenka byla těsně před svou realizací zhacena. Nuclears nakonec museli hrát setrvání v soutěži a nakonec skončili osmí. „Byla to zvláštní sezona: zkrácená, covidová, ale dá se nazvat sezonou příležitostí,“ tvrdí předseda klubu Jan Urbánek.

Za normálních okolností je takřka nemožné hrát nejvyšší soutěž bez zahraničních exportů, hlavně ze zámoří. Vy jste měli v plánu dovést hned čtyři posily, což se nepodařilo. Byla to pro vás ve srovnání s konkurencí nevýhoda?

Na začátku sezony nikdo nedokázal úplně tipnout sílu jednotlivých mužstev. Samozřejmě je tady silný čtyřlístek: Draci Brno, Arrows Ostrava, Eagles Praha a Kotlářka Praha. Potom byly další týmy, které se měly poprat o play-off. O to jsme se snažili i my. Při pohledu na tabulku je ale jasné, že extraliga dopadla podobně jako v minulých sezonách. Všechny týmy oslabily, takže si myslím, že to nevýhoda nebyla.

Opět jste měli nejmladší kádr, kterému zákonitě chyběly zkušenosti. Právě přítomnost hráčů ze zámoří mohla v klíčových chvílích pomoci?

Mohla, ale také nemusela. Je pravda, že letošní sezona kopírovala ty předchozí. Opět jsme zůstali kvůli jednomu zápasu před branami top šest.

Máte na mysli kontroverzní duel s Technikou Brno, který jste doma Na Hvězdě prohráli?

Určitě byl tenhle zápas klíčový, ale těch ztracených utkání, co bolí, bylo více. Mohli a měli jsme vyhrát s Arrows Ostrava, kteří byli nakonec finalistou extraligy. Měli jsme zvládnout zápas v Blansku, najdeme čtyři až pět zápasů a všechny byly klíčové.

Tedy zápasy jste více ztráceli, než získávali?

Je to tak. V baseballe nejde říct, že ztratíte vyhrané zápasy. My jsme ale prohráli i takové, o kterých se nepředpokládá, že by se daly ztratit. Zvlášť když jste v laufu.

Tohle bylo ještě markantnější v nadstavbě o záchranu. Některé konce zápasů musely být frustrující, černou můrou pak určitě je nezvládnutý duel s Frýdkem-Místkem, kdy jste vedli o sedm bodů…

Tak trochu jsme si mysleli, že skupina o udržení bude pro nás jednoznačná záležitost. Navíc jsme ze šesti utkání s extraligovými soupeři jich vyhráli pět. Jenže týmy z první ligy šly nahoru a při nepřítomnosti zahraničních hráčů byly až na Bučovice velmi konkurenceschopné. Co se týče toho proklatého zápasu s Frýdkem-Místkem, tak tady hodně zasáhlo počasí. Doma jsme měli hrát v plné síle, ale sobotní zápas odnesla voda. Venku jsme hráli v neděli v deseti, ale i tak jsme to měli zvládnout.

Kdy jste si oddechl, že záchrana je doma?

Po zápase v Jablonci. Blesk u nás vyhrál, protože jsme se v závěru nedokázali prosadit na pálce. Venku jsme ale v těžké situaci uspěli a před dvojzápasem s Bučovicemi už jsme věděli, že to zvládneme.

Právě na pálce se vám v začátku nedařilo. Potěšilo vás zlepšení v průběhu soutěže?

Ano, nedokázali jsme se dlouho chytnout. Kromě zkušeností chyběla i razance, mládí týmu se projevilo. Potom už jsme zvládali divoké zápasy vyhrát, Blansko jsme třikrát porazili rozdílem skóre. Hodně odpalů jsme nastřádali i s dalšími soupeři.

Mluvil jste o sezoně příležitostí. O přínosu nadhazovače Lukáše Hloucha asi není pochyb, kteří mladí hráči se ale postupně stali tahouny?

Marek Krejčiřík, Robin Vávra, Miroslav Křivánek, Kamil Pejchal a další. Hodně nám pomohl i zkušenější Ivan Hamža, dokázal hlavně tým uklidnit na lavičce, když to bylo potřeba.

Asi je ještě předčasné se o tom bavit, ale určitě už musíte skládat tým na příští sezonu. Zmínil jste se, že k týmu opět chcete dovést zahraničního kouče, pokud možno hrajícího. Nemáte ale obavy, aby to nedopadlo jako v letošní sezoně?

Samozřejmě už jednání vedeme. Ano, máte pravdu, riziko tu je. Proto jsme oslovili jednoho amerického hráče, který má zkušenosti z extraligy a žije v Česku. Jméno zatím neprozradím, konkurence nespí. (smích)

Dostane také důvěru poskládat tým?

Určitě, je na něm, aby tým vhodně doplnil. Skutečně ale hodně záleží, jak bude vypadat příští rok.

Co říkáte sestupu Techniky Brno, která byla tradičním účastníkem extraligy?

Určitě to je obrovské překvapení. Do poslední chvíle bojovali o play-off, asi se potom projevila chvilková ztráta motivace, podcenění. Přispěly k tomu asi i prázdniny, Technika má zkušený mančaft a nebyla často kompletní. Nezachytila úvod a pak se to s ní už táhlo. Závěrečný finiš přišel už pozdě. Na druhou stranu sázela vždycky na posily ze zahraničí a teď na to doplatila. To je přirozený vývoj.

Ještě na závěr pár slov k mládeži. Třebíč je chválená za práci s talenty, jak to bylo letos?

Všechny týmy postoupily do závěrečných bojů na mistrovství republiky, to je důležité. Až na kategorii do jedenácti let však nezískaly medaili. To je trochu ústup ze slávy a my se nad tím musíme zamyslet a učinit správné kroky, aby se to neopakovalo.