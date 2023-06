Držitelem nového národního rekordu v běhu na čtyři sta metrů se stal třebíčský dorostenec Ondřej Loupal. Do závodu šel jako jasný favorit na titul, a svoji roli potvrdil. Navíc časem 47,36 sekundy, čímž zlepšil tři týdny starý osobní rekord o 40 setin sekundy a patnáct let starý národní rekord Pavla Masláka o 24 setin sekundy. „Je to neskutečné! Po loňské sezoně je to pro mě velká úleva,“ reagoval v cíli pro svazový web Ondřej Loupal a narážel na rok 2022, kdy ho pronásledovaly zranění i sportovní nezdary.