Sestry z Třebíče nastoupily během dvou týdnů ve dvou finále mistrovství Evropy

Od malička oblékají dres třebíčských Nuclears a na svém kontě mají bezpočet utkání na klubové úrovni i v reprezentaci. Hodiny strávené na hřišti letos obě zúročily v účast ve finále mistrovství Evropy. O mladší Denise jsme psali nedávno, když se softballovou reprezentací vybojovala evropský titul v kategorii hráček do 15 let. A o dva týdny později nastoupila do bojů o evropské zlato také její starší sestra Tereza Šustrová, tentokrát na baseballovém ME žen.

Dvě sestry ve dvou finálových utkáních mistrovství Evropy během dvou týdnů. Tereza Šustrová se stříbrným pohárem za druhé místo vedle své sestry Denisy, mistryně Evropy do 15 let. Na turnaje jezdí dcery pravidelně podporovat i rodiče. | Foto: archiv rodiny