Klíčovou desátou výhru v základní části Třebíčští vybojovali na půdě lídra soutěže - Draků Brno. Ti dosud prohráli jediné utkání, ale v pátečním duelu se museli před Třebíčí sklonit.

Domácí se sice rychle dostali do vedení, ale v poslední směně Nuclears dotáhli senzační obrat do konce a vyhráli 8:7. „Zápas se nám povedl,“ těšilo odchovance Nuclears Patrika Kadrnožku. „Bylo to napínavé utkání až do posledního inningu. Nakonec jsme výsledek udrželi, takže jsme mohli slavit naší druhou výhru proti Drakům v extralize.“

Další dva zápasy v Třebíči již byly v jasné režii dvaadvacetinásobných tuzemských šampionů. Ti vyhráli jasně 8:3 a 10:4.

Ani tyto výsledky však nezkalily třebíčskou radost. Dopomohl k ní i výsledek z Prahy, kde Eagles porazili Hlubokou nad Vltavou.

V posledním hracím víkendu základní části se Třebíč střetne právě s Eagles. Nejprve se bude hrát dvakrát v Praze, v neděli se bude hrát od šestnácti hodin Na Hvězdě.



KAREL LÍBAL, ROBERT VÁVRA