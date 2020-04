Tuzemská nejvyšší soutěž měla začít původně před Velikonocemi, teď je nejbližší možný termín stanovený na začátek května. Ten se však v soukolí událostí jako pravděpodobný příliš nejeví. „Pracujeme s několika různými variantami, jak by mohla extraliga vypadat. Vycházíme z předpokladu, že se nařízení budou uvolňovat svým rozsahem v opačném pořadí, než byla zaváděna. Prázdniny mají být zatím bez výuky, ale nemusí být otevřené hranice. To je pro dost týmů klíčové,“ stojí ve stanovisku Petra Ditricha, předsedy České baseballové asociace.

Extraliga je momentálně prioritou číslo jedna, v plánu je odehrát ji i v omezeném režimu. Začala by zhruba dva týdny po uvolnění všech vládních nařízení. V případě uzavření hranic i po konci května hrozí, že bude bez cizinců. Tedy s výjimkou těch, kteří žijí trvale v Česku.

Do Třebíče měli dorazit čtyři zámořské posily, hrající trenér Stephen Swagerty a další tři Američané. „Zejména na postu nadhazovače jsou nutní, bez nich se extraliga hrát nedá,“ připomíná tiskový mluvčí Nuclears Robert Vávra a dodává: „Než se k nám stačili ale dostat, tak americký prezident Trump zakázal lety do Evropy. Bylo to den předtím. Se všemi jsme ale v kontaktu.“

Třebíč už zrušila populární Army Day, který pořádá společně s vojenskou základnou v Náměšti nad Oslavou. Měl se uskutečnit 16. května. „Posuneme ho na příští rok,“ sdělil Vávra.

Nejpozdější varianta začátku extraligy je 27. června. „Hráči se nesmí srocovat, ale mají za úkol se individuálně připravovat,“ dodává Vávra.

Varianty extraligy

V plném rozsahu. Začátek extraligy 1. května, v základní části systém každý s každým třikrát. Nadstavba začne 24. července, do ní postoupí šest nejlepších a opět bude hrát každý s každým třikrát. Finálová série začne 5. září.

Bez nadstavby – varianta 1. Začátek 15. května, každý s každým bude hrát třikrát. Čtyři nejlepší postoupí do play-off, které začne 22. srpna.

Bez nadstavby – varianta 2. Začátek 29. května, každý s každým bude hrát třikrát. Čtyři nejlepší postoupí do play-off, které začne 22. srpna.

Bez play-off – varianta 1. Začátek 13. června, každý s každým bude hrát třikrát. Finálová série začne 5. září.

Bez Play off – varianta 2. Začátek 27. června, každý s každým bude hrát třikrát. Finálová série začne 5. září.

Bez mistra extraligy. Pouze dlouhodobá tabulka bez finálových sérií.

O záchranu. Formát play-down bude v návaznosti na první ligu.

Jiná varianta. Situace se může měnit, sezona může být anulována.