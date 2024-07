Mimořádně vyrovnaná je v letošní sezoně baseballová extraliga. „Rozdíl v tabulce výher je naprosto minimální. Na semifinále může pomýšlet ještě pětice týmů,“ tvrdí tiskový mluvčí Nuclears Robert Vávra.

Do postupové hry by rádi promluvili i zatím pátí Nuclears. Zdá se, že o poslední vstupenku do play-off se utkají proti ostravským Arrows, kteří se pyšní v nedávné minulosti ziskem mistrovského titulu. Oba týmy mají stejný počet 16 výher, jenže ostravský celek má ještě dvě utkání k dobru.

Proti klubu z Vysočiny je i los v závěru. O víkendu dvakrát změří síly s Eagles Praha, druhým týmem tabulky. Příští týden Nuclears věří ve dvě výhry s poslední Kotlářkou, ale závěrečný triptych na začátku srpna s Cardions Hrochy Brno bude nadmíru náročný. Brněnský tým s přehledem vévodí aktuální tabulce.

Ale po pořádku, Třebíč cítí šanci už proti Eagles. Tým táhnou zahraniční akvizice, Kanaďan Ryan Johnson v 26 zápasech zaznamenal 30 odpalů a 21 stažených bodů. Zazářil pak třemi homeruny. Dobrá čísla mají i hrající trenér Jake Rabinowitz a Dan Kawanski.

Třebíčská síla je i na kopci. Právě na Pražském baseballovém týdnu, nejstarším turnaji v tomto sportu v Evropě, se představila v české reprezentaci trojice třebíčských nadhazovačů. A rozhodně nehrála vedlejší roli. Startér zápasu proti Tchaj-wanu Lukáš Pacal nedovolil světovým pětkám ani jeden doběh a čisté konto udržel i střídající Filip Kollmann.

V obou vítězných duelech proti Německu pak zářil Lukáš Hlouch. Platný byl zejména v duelu o třetí místo, kdy se zasloužil o vedení 7:2, potom střídal. „Byla to bitva do poslední chvíle. Ze začátku to pro nás vypadalo hodně jednoduše, ale po pár chybičkách a využitých šancích z toho byl nakonec vyrovnaný zápas. I přes to všechno jsme dokázali vyhrát, takže super,“ komentoval Hlouch českou výhru 7:6.

Ve zmiňovaném utkání byl vyhlášen nejlepším hráčem po čtyřech odpalech a stažených bodech třebíčský odchovanec Marek Krejčiřík. Ale pozor, ten už skvělou formu potvrzuje v dresu brněnských Hrochů.